Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria esprime il proprio convinto sostegno, politico e personale, alla candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel Collegio uninominale 05 – Reggio di Calabria, in programma il 27 e 28 settembre 2026.



«La scelta di Frank Benedetto è la scelta giusta perché è la scelta del territorio – si legge in una nota - È un professionista reggino, che conosce da vicino i problemi della nostra provincia — dallo Stretto all'area grecanica, dalla Locride ai centri dell'Aspromonte — e che al territorio ha legato il proprio percorso umano e professionale. Non un nome calato dall'alto, ma una figura radicata, credibile, capace di parlare a tutti i 71 Comuni chiamati al voto».



«Proprio questa provenienza territoriale è la sua forza più autentica. In una competizione in cui le destre si presentano divise, rissose e attraversate da candidature-paracadute decise nelle segreterie nazionali, Frank Benedetto rappresenta l'esatto contrario: un candidato che nasce dalla comunità e che per questo ha la capacità intrinseca di tenere insieme la coalizione, di fare sintesi tra tutte le sensibilità del campo progressista e di trasformarle in un progetto comune per Reggio Calabria e per l'intera area metropolitana».



«Rivolgiamo a tutte le forze della coalizione, ai nostri iscritti, ai nostri attivisti e a tutti gli elettori un appello chiaro e senza esitazioni: serve un impegno forte, generoso e capillare per battere le destre e restituire al territorio una rappresentanza parlamentare all'altezza delle sue esigenze. Il collegio è considerato un feudo del centrodestra: ribaltare quel pronostico è possibile solo con la mobilitazione di tutti, casa per casa, comune per comune».



«Il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria c'è, e ci sarà al fianco di Frank Benedetto, per il riscatto del nostro territorio».