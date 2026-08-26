Il vicepremier lancia la sfida e attacca: «Da Giannetta tentativo maldestro»
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«Sono certo che il candidato del centrodestra vincerà le elezioni a Reggio Calabria, non abbiamo bisogno di consensi esterni, se poi un consigliere regionale per sua ambizione decide di lasciare il partito... no ne esce tanti ne entrano». Certo «mi dispiace, ma se ne va in cerca in un seggio forse poteva aspirare a vincerlo» invece di fare «un tentativo maldestro di aiutare la sinistra». Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al meeting di Rimini a proposito della candidatura con Roberto Vannacci di Domenico Giannetta. «Rimarrà deluso chi sperava di metterci in difficoltà».