Un momento di confronto che ha confermato la volontà di consolidare il lavoro avviato in questi mesi e di aprire una nuova fase politica

Significativa partecipazione all’assemblea del Circolo del Partito Democratico “W. Schepis” di Taurianova, aperta a iscritti e simpatizzanti. Un momento di confronto che ha confermato la volontà di consolidare il lavoro avviato in questi mesi e di aprire una nuova fase politica.

Ad aprire i lavori è stato il segretario Enzo Borgese, che ha richiamato il valore dell’attività svolta e indicato gli obiettivi dei prossimi mesi.

«Quanto costruito finora rappresenta per noi un punto di partenza. Continueremo a svolgere con serietà il nostro ruolo di minoranza, ma vogliamo anche rafforzare il Partito Democratico e renderlo sempre più aperto alla città. Il nostro obiettivo è costruire un’alternativa credibile all’attuale maggioranza, partendo dai problemi reali di Taurianova e da una proposta politica chiara», ha dichiarato Borgese.

Il Circolo proseguirà quindi l’attività di controllo sull’Amministrazione, affiancandola a una maggiore iniziativa politica e culturale. Nei prossimi mesi saranno promossi dibattiti e tavoli tematici sulle principali questioni cittadine, dal PSC al decoro pubblico e alle politiche giovanili, insieme ad approfondimenti su ambiente e diritti umani.

Tra gli interventi dell’assemblea anche quello del consigliere comunale Raffaele Loprete, che ha ribadito la volontà di proseguire con determinazione il proprio lavoro in Consiglio e la rappresentanza delle istanze del centrosinistra.

Su questo punto il Circolo ha espresso una posizione politica netta: Raffaele Loprete ha il pieno sostegno del Partito Democratico di Taurianova. La sua azione consiliare non costituisce un percorso individuale, ma è espressione di una linea discussa e condivisa con il partito.

Il PD è unito attorno al proprio consigliere comunale e rivendica le posizioni assunte in questi mesi. Ogni tentativo di descrivere divisioni o isolamento politico non corrisponde alla realtà emersa dall’assemblea, che ha invece confermato una piena sintonia sull’azione da portare avanti dentro e fuori dal Consiglio comunale.

L’assemblea si è conclusa con la votazione unanime e la ratifica del nuovo Direttivo, composto da Rita Frana, Chiara Laganà, Federica Mamone, Nadia Scarfò, Francesca Schepis, Giuseppe Crisarà e Raffaele Loprete.

Da questa assemblea il PD di Taurianova riparte con un mandato politico preciso: rafforzare la propria presenza in città e trasformare l’opposizione di oggi nella costruzione dell’alternativa di domani. Il lavoro dei prossimi mesi sarà rivolto a questo obiettivo, nella convinzione che Taurianova abbia bisogno di una proposta diversa dall’attuale amministrazione e di una forza politica capace di rappresentarla.