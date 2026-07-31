«Non ho partecipato all'ultimo Consiglio comunale a causa di impegni inderogabili, assunti precedentemente alla riunione della Conferenza dei capigruppo.

Nel corso della stessa Conferenza mi sono premurato di chiedere un differimento della seduta, ma mi è stato comunicato che ciò non era possibile a causa di scadenze amministrative perentorie.

L'assenza fisica, comunque, non mi ha impedito di seguire i lavori del Consiglio comunale e di assistere, ancora una volta, a una discussione fredda e priva di contenuti, riempita esclusivamente dalla distaccata enunciazione di numeri e percentuali».

Così, in una nota, Raffaele Loprete, consigliere comunale del PD di Taurianova.

«Da parte della maggioranza, nessuno spazio per la politica, nessuna novità sul piano delle proposte e nessun atteggiamento capace di dare valore e sostanza al ruolo ricoperto. Solo semplici battutine, scontate e puerili, pronunciate per marcare l'“io c'ero” o nella speranza di essere acclamati dal tifo organizzato che, puntualmente, si scatena sui social.

In questa desolante pantomima non poteva mancare l'ennesima bufala del sindaco».

«Il sindaco – prosegue – ha dichiarato di avere richiesto l'apertura di un tavolo tecnico sulla struttura. Bene: a questo punto dovrebbe anche fornire e rendere pubblico l'atto con cui tale tavolo è stato formalmente richiesto, indicando la data, i destinatari e gli obiettivi dell'iniziativa.

La questione della palestra polivalente è già stata affrontata compiutamente dal sottoscritto durante la prima seduta di questa consiliatura. In quella occasione ho informato l'intero Consiglio comunale che la Città Metropolitana aveva reso esecutiva una propria determina con la quale destinava 130.000 euro alla struttura.

Risorse utili alla posa del tappetino, che sarà realizzata in tempi brevissimi e che rappresenta l'ultimo passaggio prima della definitiva consegna del complesso sportivo.

Dunque, quando è stato richiesto questo tavolo tecnico? A chi? Con quale atto e, soprattutto, con quale concreto obiettivo, considerato che l'intervento necessario risulta già finanziato?

Attendiamo che Romeo produca la documentazione. In assenza dell'atto, infatti, le sue dichiarazioni finirebbero per assomigliare al più classico trucco della vecchia politica: annunciare un tavolo per prendere tempo, confondere le acque e nascondere ciò che non si è fatto.

Una trovata buona per la politica di altri tempi, non certamente per un'Amministrazione che sostiene di volere governare nel segno della trasparenza.

Romeo eviti, quindi, di fare salti nel buio e renda pubblici gli atti.

Il ruolo al quale è stato chiamato dai cittadini taurianovesi richiede sobrietà, controllo e visione. Ciò di cui Taurianova non ha bisogno sono, invece, annunci privi di riscontri, bugie e omissioni».