L’incontro rappresenterà un importante momento di confronto con la comunità, durante il quale saranno illustrati i punti fondamentali del programma amministrativo e presentata la squadra dei candidati al Consiglio Comunale

“Progetto in Comune per Montebello”: venerdì 8 maggio a Saline Joniche la presentazione ufficiale della lista guidata da Leonardo Suraci

Montebello Jonico si prepara a vivere una nuova stagione di partecipazione, progettualità e impegno civico. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:00, in Piazza Sac. Rocco De Franco (ex Piazza Chiesa) a Saline Joniche, sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza la lista “Progetto in Comune per Montebello”, guidata dal candidato a sindaco Leonardo Suraci, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

L’incontro rappresenterà un importante momento di confronto con la comunità, durante il quale saranno illustrati i punti fondamentali del programma amministrativo e presentata la squadra dei candidati al Consiglio Comunale.

“Progetto in Comune per Montebello” nasce dalla volontà di costruire una proposta amministrativa seria, concreta e profondamente legata al territorio, con l’obiettivo di rilanciare Montebello Jonico attraverso una visione moderna e sostenibile di sviluppo. Al centro del progetto vi sono la valorizzazione dei borghi, il miglioramento dei servizi ai cittadini, la tutela dell’ambiente, il rilancio delle infrastrutture, il sostegno alle famiglie, ai giovani, alla cultura, allo sport e alle attività produttive.

“Abbiamo scelto di metterci in gioco con senso di responsabilità e amore per il nostro territorio – dichiara Leonardo Suraci – perché crediamo che Montebello Jonico meriti una prospettiva nuova, fatta di ascolto, partecipazione e programmazione concreta. La nostra è una squadra unita, composta da persone che conoscono il territorio e che vogliono contribuire con impegno e competenza alla crescita della comunità.”

La lista è composta da Giuseppe Guido Barbaro, Beniamino Benedetto, Antonio Santo Cilea, Maria Antonietta Cogliandro, Candeloro Costarella, Giuseppe Cuzzucoli, Mariantonietta Geraci, Angelo Principato, Francesca Stillittano, Carmela Tripodi, Domenica Tripodi detta Zema e Antonietta Zaccuri.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai giovani e a quanti desiderano contribuire alla costruzione di un futuro nuovo per Montebello Jonico.

Appuntamento venerdì 8 maggio 2026, ore 18:00, in Piazza Sac. Rocco De Franco (ex Piazza Chiesa), Saline Joniche.