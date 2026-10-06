La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha risposto con una lettera a una missiva dell’On. Giusi Princi, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dall’europarlamentare calabrese, ringraziandola per il suo costante impegno e accogliendo la sua proposta. Princi, in qualità di Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale, aveva inviato una lettera alla Presidente von der Leyen chiedendo che il dialogo delle diverse istituzioni europee con i Paesi dell’Asia Centrale fosse più coordinato a livello europeo e maggiormente strutturato.

Princi, infatti, è stata informata dall’Ambasciatore kazako Roman Vassilenko dell’incontro tenutosi a luglio tra la Presidente Von der Leyen e il Presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev.

Con la tenacia e la determinazione che le sono proprie, nella sua missiva ha chiesto alla Commissione la possibilità per il futuro di essere informata direttamente dai vertici europei anziché da quelli dell’Asia centrale.

La Presidente von der Leyen, nella sua risposta, ha accolto con favore la proposta, mostrando apprezzamento per il lavoro svolto da Giusi Princi.

«Rimaniamo impegnati – ha scritto la Presidente von der Leyen nella lettera indirizzata all’On. Princi - a dialogare con la Delegazione per le relazioni con l'Asia centrale e con i deputati al Parlamento europeo per sostenere il Suo prezioso lavoro. Su Sua richiesta, siamo pronti a fornire aggiornamenti periodici ed esplorare le opportunità di ulteriori scambi per migliorare reciprocamente il lavoro delle nostre istituzioni. La ringrazio per la Sua iniziativa e per il Suo costante impegno a favore dei nostri obiettivi condivisi».

Uno straordinario cambio di metodo e di prospettiva subito accolto dalla Presidente Ursula von der Leyen. Non era mai accaduto prima.

«Concordo pienamente sul fatto che il proseguimento degli scambi e della cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea sia essenziale per garantire solide relazioni tra l'UE e i paesi dell'Asia centrale», ha scritto von der Leyen nella sua lettera.

«Prendo atto con soddisfazione - afferma Giusi Princi - dell’accoglimento, da parte della Presidente von der Leyen, della mia richiesta. Si tratta di un metodo nuovo, mai utilizzato prima, che consentirà di rendere il lavoro delle istituzioni europee più coordinato, fluido e flessibile. È questa l’Europa nella quale credo: un’Europa capace di dialogare in modo più diretto, di adattarsi alle esigenze del presente e di garantire una presenza istituzionale più efficace».

La determinazione dell’eurodeputata calabrese ha permesso, ancora una volta, di muovere i muri europei, introducendo un nuovo spazio di interlocuzione e rafforzando il dialogo tra le diverse istituzioni. Un cambio di paradigma: un iter procedurale che si evolve per rendere più fluido, coordinato e orizzontale il lavoro delle istituzioni europee.