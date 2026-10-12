La nuova collocazione permetterà di riunire nello stesso luogo la raccolta del sangue e le attività di lavorazione, distribuzione e conservazione degli emocomponenti

Nei prossimi giorni il Servizio Immunotrasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano inizierà a lavorare nelle nuove sale dedicate all’accoglienza e al prelievo dei donatori.

Attenzione: cambia la sede. Non saremo più al Presidio Morelli (Viale Europa), ma al Presidio Riuniti (Via Giuseppe Melacrino), Blocco OS piano terra, proprio sotto le altre attività del Servizio Immunotrasfusionale. La troverete facilmente anche tramite l’APP del GOM.

La nuova collocazione ci permetterà di riunire nello stesso luogo la raccolta del sangue e le attività di lavorazione, distribuzione e conservazione degli emocomponenti, già operative in questa sede. In questo modo l’intera catena trasfusionale diventerà ancora più sicura ed efficiente e potremo organizzare e valorizzare al meglio le professionalità del Servizio.

Abbiamo cercato di creare un ambiente più accogliente e comodo, dove troverete:

• Nuovi spazi per l’attesa;

• Un per corso di donazione più semplice;

• Parcheggi gratuiti riservati ai donatori.

Non è un punto di arrivo, ma un primo passo. Sappiamo che c’è ancora molto da fare e il nostro impegno è migliorare questi spazi un po’ alla volta, rendendoli sempre più confortevoli, funzionali e vicini alle vostre esigenze.

Come in ogni fase di avvio, nei primi giorni potrebbe esserci qualche piccolo disagio o qualche aspetto da sistemare. Ce ne scusiamo fin d’ora e vi chiediamo un po’ di pazienza: il personale farà del suo meglio per risolvere i problemi il prima possibile.

Questo cambiamento è pensato soprattutto per voi, che con il vostro gesto silenzioso e generoso siete una risorsa insostituibile per il nostro ospedale e per i tanti pazienti che ogni giorno ne hanno bisogno.