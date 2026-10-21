Il Grande Ospedale Metropolitano ha presentato i nuovi spazi al presidio "Riuniti", introducendo ambienti accoglienti, 7 postazioni per i donatori e servizi dedicati

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha presentato oggi i nuovi locali della U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale, segnando un passo fondamentale nel percorso di umanizzazione e rinnovamento delle proprie strutture. L'iniziativa punta ad aumentare la consapevolezza sull'importanza della donazione del sangue, risorsa imprescindibile per sostenere la gran parte delle prestazioni sanitarie dell'ospedale.

Come sottolineato dal Commissario Straordinario del G.O.M., Tiziana Frittelli, l'intervento assicura una maggiore efficienza organizzativa e un'ottimale presa in carico del paziente. La dott.ssa Frittelli ha ribadito l'importanza di accogliere i donatori in ambienti confortevoli e adeguati allo scopo, ringraziando le autorità civili e militari presenti e le associazioni di volontariato per il loro ruolo fondamentale nel processo di donazione.

Accorpamento logistico e rinnovamento tecnologico

L'operazione ha comportato il trasferimento della sede del Servizio Immunotrasfusionale dal Presidio "Morelli" al Presidio "Riuniti". Questo cambio di sede consente di unificare nello stesso luogo sia la raccolta del sangue, sia le attività di lavorazione, conservazione e distribuzione degli emocomponenti.

L'intervento di umanizzazione rappresenta un ulteriore tassello all'interno di un più ampio programma di ammodernamento strutturale e tecnologico che ha già interessato diversi reparti del G.O.M..

Ambienti più ampi e servizi dedicati ai donatori

Il direttore della U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale, dr. Alfonso Trimarchi, ha evidenziato la volontà di creare un ambiente accogliente, attrattivo e umano, pensato non solo per i pazienti ma anche per i donatori.

La struttura rinnovata mette a disposizione spazi più ampi e vivibili, un percorso interno più razionale e 7 postazioni per la donazione del sangue. Tra i principali servizi dedicati ai donatori ci sono i parcheggi gratuiti riservati, spazi d'attesa confortevoli, destinati a essere arricchiti con monitor e grafiche informative, una sala ristoro attrezzata.