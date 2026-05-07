Il convegno è in programma domenica 10 maggio, alle ore 15.30, presso il Cinema Teatro Comunale
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Sarà la prevenzione il tema centrale del “Convegno di Oncologia 2026”, promosso dall’associazione A.DI.M.O. – Associazione per la tutela dei diritti dei malati oncologici – in programma domenica 10 maggio, alle ore 15.30, presso il Cinema Teatro Comunale di Oppido Mamertina.
Un importante momento di confronto e sensibilizzazione che porterà nel centro aspromontano medici, specialisti e ricercatori provenienti da diverse realtà ospedaliere, con l’obiettivo di approfondire i temi della diagnosi precoce, degli screening e delle più recenti evoluzioni della ricerca oncologica. Ad aprire il convegno saranno i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione del direttore scientifico, il prof. dott. Francesco Cammareri. Nel corso del pomeriggio si alterneranno numerosi interventi dedicati alla promozione della salute e alla prevenzione.Tra gli argomenti affrontati, le recenti acquisizioni in tema di microbiologia intestinale, il contributo della ricerca scientifica in oncologia, i tumori al seno e quelli dell’apparato genitale femminile, con particolare attenzione all’epidemiologia, alla familiarità e agli screening. Il convegno rappresenta un’occasione significativa per ribadire l’importanza della prevenzione oncologica e dei controlli periodici, strumenti fondamentali per aumentare le possibilità di diagnosi tempestiva e di cura. Infine il prof. Francesco Cammareri discuterà di oncologia moderna e della medicina personalizzata, sempre più orientata verso percorsi terapeutici costruiti sulle esigenze del singolo paziente.L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Oppido Mamertina.