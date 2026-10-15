Arriva un sostegno convinto per la “Rete dei Talenti calabresi per la Sanità”, il primo network dedicato al censimento e alla valorizzazione dei professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione. A schierarsi al fianco del progetto, ideato e promosso dall’europarlamentare Giusi Princi, è il Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, Tiziana Frittelli.

«Trovo l’iniziativa dell’onorevole Giusi Princi davvero eccellente. La Rete dei Talenti calabresi per la sanità è particolarmente importante», ha dichiarato la Frittelli in un video pubblicato sui canali social. «La rete fa uscire dall’isolamento, crea contatti, crea sinergie. In sanità è più che mai indispensabile».

La dottoressa Frittelli mette sul tavolo la sua lunga esperienza al vertice di importanti strutture sanitarie romane (tra cui l'AO S. Giovanni Addolorata e la Fondazione Policlinico Tor Vergata) e la passata presidenza di FederSanità.

«Nelle mie precedenti gestioni manageriali ho potuto conoscere e apprezzare notevolmente tanti talenti calabresi. Hanno sempre costituito un grande punto di riferimento professionale per la grande passione, la dedizione e la professionalità che hanno impiegato nel lavoro», ha sottolineato, rimarcando come la contaminazione professionale sia fondamentale in un mondo globalizzato per far crescere la realtà sanitaria locale.

L'obiettivo del network è proprio questo: creare una mappatura di eccellenze per avviare uno scambio di esperienze, benchmark e supporto con gli ottimi professionisti che sono rimasti a lavorare in Calabria.

I numeri del network sono d’altra parte di tutto rispetto. Il progetto ha già registrato un'adesione straordinaria. Al network hanno risposto professionisti con oltre 200 specializzazioni mediche (dalla cardiologia all'oncologia, passando per neurologia, genetica medica e cardiochirurgia pediatrica).

Si tratta di medici, ricercatori e sanitari che operano non solo nelle principali regioni italiane (come Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna), ma anche in strutture di prestigio internazionale in Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e molti altri Paesi.

Tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che lavorano fuori regione e desiderano mettersi in rete possono iscriversi o richiedere informazioni compilando il form dedicato sul sito ufficiale: giusiprinci.eu.