Si è tenuto presso la Cittadella Regionale un incontro di confronto tra il Presidente della Regione Calabria e assessore alla Sanità, Roberto Occhiuto, il Capo del Dipartimento Tutela della Salute e la delegazione di Cittadinanzattiva Calabria, guidata dal Segretario Regionale Giuseppe Corrado. I temi centrali della discussione hanno riguardato la tutela dei pazienti affetti da patologie croniche, il ripristino degli strumenti di sanità partecipata e l'organizzazione della rete assistenziale distrettuale nell'ambito della Missione 6 del PNRR.

Il Segretario Corrado ha espresso un giudizio moderatamente positivo sull'esito del vertice, definendolo l'inizio di una nuova fase di ascolto e co-progettazione a seguito del superamento del commissariamento straordinario, e ha sottolineato l'importanza che gli interventi del PNRR si traducano in effettivi servizi assistenziali anziché in sole opere edilizie.

Dialisi e cure di prossimità: risposte per Reggio Calabria

Nel corso del colloquio, Cittadinanzattiva ha posto prioritariamente la questione dell'assistenza ai malati cronici ed evolutivi, con particolare riferimento ai pazienti nefropatici e dializzati che affrontano disagi legati alla mobilità passiva e alla carenza di personale nei centri di prossimità.

Rispondendo a tali sollecitazioni, il Presidente Occhiuto ha riconosciuto che l'area di Reggio Calabria necessita di un incremento di 19 posti. Per offrire un intervento tempestivo, il Governatore ha incaricato il Dipartimento di effettuare un monitoraggio sui posti effettivamente utilizzati negli ospedali per acuti, così da trasferire al territorio gli eventuali posti non impiegati. Contestualmente, verrà avviata una ricognizione complessiva della Rete nefrodialitica calabrese per equilibrare la distribuzione dei posti rene tra i Centri HUB ospedalieri e le strutture territoriali.

Governance partecipata e impegni futuri

In merito all'attuazione del DM 77/2022 e all'attivazione delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali (COT), Cittadinanzattiva ha depositato una proposta tecnica per l'istituzione dei Comitati Consultivi Misti (CCM) negli Atti Aziendali delle ASP calabresi, al fine di garantire una gestione partecipata delle nuove strutture.

I vertici regionali hanno accolto le proposte, impegnandosi a:

Valutare l'iter normativo e amministrativo per il recepimento dei principi della Legge Regionale 12/2001 (PiT Sanità);

Istituire tavoli tecnici permanenti presso il Dipartimento Salute dedicati alla cronicità, al potenziamento dell'assistenza individualizzata e al monitoraggio partecipato dei LEA;

Sollecitare i Direttori Generali delle ASP a promuovere un dialogo strutturato con le reti del Tribunale per i diritti del malato.

Cittadinanzattiva ha annunciato che monitorerà l'iter affinché agli impegni presi facciano seguito formali atti deliberativi a tutela del diritto alla salute in Calabria.