Incontri informativi, visite oculistiche e attività formative per studenti per sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la tutela della salute visiva

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria ha promosso una serie di iniziative dedicate alla prevenzione, all’informazione e alla sensibilizzazione su una delle patologie oculari più diffuse e pericolose per la salute visiva.

Le attività hanno preso avvio lunedì 9 marzo, presso la sede dell’UICI di Reggio Calabria in via Michele Barbaro n. 33, con una conferenza stampa rivolta agli organi di informazione e alla cittadinanza.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Francesca Marino, Presidente dell’UICI di Reggio Calabria, che ha illustrato le iniziative organizzate dalla sezione territoriale UICI nell’ambito della Settimana Mondiale del Glaucoma, realizzate in collaborazione con la Fondazione IAPB Italia ETS – Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, e la Dott.ssa Annamaria Rosato, medico oculista, che ha illustrato le caratteristiche del glaucoma, i principali fattori di rischio e l’importanza della diagnosi precoce attraverso controlli oculistici periodici.

Il glaucoma è una patologia che può progredire in modo silenzioso, senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali, e che, se non individuata tempestivamente, può provocare danni irreversibili alla vista. Per questo motivo iniziative di informazione e prevenzione rivestono un ruolo fondamentale per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute visiva.

Nell’ambito della Settimana Mondiale del Glaucoma, la sede territoriale UICI di Reggio Calabria ha inoltre organizzato visite oculistiche gratuite di screening, finalizzate alla prevenzione delle patologie oculari che, se non adeguatamente attenzionate, possono diventare invalidanti per le persone che ne sono colpite.

Le visite si sono svolte martedì 10 marzo e giovedì 12 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso i locali della sede sociale dell’associazione, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare controlli specialistici gratuiti grazie alla collaborazione di personale medico qualificato.

La giornata di giovedì 12 marzo ha rappresentato inoltre un momento significativo anche dal punto di vista formativo ed educativo. Nell’ambito delle attività di screening è stata infatti ospitata la classe 4C indirizzo ottico del Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” (17 studenti accompagnati da 2 docenti), coinvolta in un’attività di osservazione e partecipazione diretta alle attività di prevenzione.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso formativo degli studenti, offrendo loro l’opportunità di entrare in contatto con una realtà impegnata quotidianamente nella tutela della salute visiva e nella prevenzione delle patologie oculari.

Attraverso queste iniziative l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione, elemento fondamentale per contrastare l’insorgenza di malattie oculari e tutelare il diritto alla salute dei cittadini.

Attenzionare le malattie dell’occhio attraverso una corretta prevenzione rappresenta una delle missioni principali dell’associazione.

L’invito rivolto a tutti è quello di dedicare il giusto tempo alla salute dei propri occhi, senza trascurare mai i necessari controlli oculistici periodici, strumenti fondamentali per prevenire e diagnosticare tempestivamente patologie che potrebbero compromettere in modo serio la vista.