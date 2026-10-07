L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno

Esulta la Calabria con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 6 ottobre a Molochio, in provincia di Reggio Calabria, è stato messo a segno un colpo da 15mila euro grazie ad un 6 Doppio Oro. La vincita è stata realizzata presso il punto vendita in Piazza Umberto I. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.