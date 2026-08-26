In un'epoca segnata da profonde trasformazioni sociali, dall'imperativo della connessione continua e da una sottile ma pervasiva solitudine, comprendere la complessità del presente non è più un semplice esercizio intellettuale, ma una vera e propria necessità per riprendere in mano le nostre vite. È in questa cornice ricca di fascino e urgenza che si inserisce l'attesissima prima nazionale del volume Suggestioni Sociologiche (Laruffa Editore, Collana di Sociologia) di Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori e già Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, in programma venerdì 4 settembre 2026 alle ore 18,30 nell'incantevole e suggestiva atmosfera del Giardino Antica Traccia a Taurianova, evento di punta della rinomata rassegna letteraria “Vento d'Estate – Tre incontri d'autore sotto un cielo di emozioni”, curata dall'Associazione Arte e Cultura Culturalmente.

Frutto del vivace percorso scientifico dell'autore – docente di discipline sociologiche presso gli atenei “Dante Alighieri” e “Mediterranea” di Reggio Calabria –, il saggio scardina i polverosi schemi della saggistica tradizionale adottando una formula narrativa incalzante e diretta, fondata sul ritmo dell'autointervista nata dai quesiti più provocatori e reali rivolti dagli studenti durante le lezioni.

Il volume promette di trascinare il lettore in un viaggio senza filtri attraverso i cinque grandi nodi scoperti della modernità – L'immaginazione sociologica di Wright Mills, la Modernità liquida, la Modernità in polvere, i Non-luoghi e il Villaggio globale –, rivelandosi un'autentica guida di “disobbedienza cognitiva” e un manuale di sopravvivenza emotiva e culturale per decifrare le incertezze del nostro tempo.

Non la classica presentazione formale, dunque, ma un'esperienza d'ascolto e dibattito aperto a tutti, impreziosita dagli eleganti intermezzi musicali dal vivo del maestro Raffaele Foti. Introdurrà Maria Fedele (Responsabile eventi culturali dell'Associazione Culturalmente e Presidente della Commissione Cultura Anci Calabria), condurrà il confronto lo scrittore Vincenzo Furfaro e interverrà l'editore Roberto Laruffa, prima dei saluti istituzionali finali.