Appuntamento il 4 settembre alle ore 18,30 nell'incantevole e suggestiva atmosfera del Giardino Antica Traccia
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In un'epoca segnata da profonde trasformazioni sociali, dall'imperativo della connessione continua e da una sottile ma pervasiva solitudine, comprendere la complessità del presente non è più un semplice esercizio intellettuale, ma una vera e propria necessità per riprendere in mano le nostre vite. È in questa cornice ricca di fascino e urgenza che si inserisce l'attesissima prima nazionale del volume Suggestioni Sociologiche (Laruffa Editore, Collana di Sociologia) di Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori e già Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, in programma venerdì 4 settembre 2026 alle ore 18,30 nell'incantevole e suggestiva atmosfera del Giardino Antica Traccia a Taurianova, evento di punta della rinomata rassegna letteraria “Vento d'Estate – Tre incontri d'autore sotto un cielo di emozioni”, curata dall'Associazione Arte e Cultura Culturalmente.
Frutto del vivace percorso scientifico dell'autore – docente di discipline sociologiche presso gli atenei “Dante Alighieri” e “Mediterranea” di Reggio Calabria –, il saggio scardina i polverosi schemi della saggistica tradizionale adottando una formula narrativa incalzante e diretta, fondata sul ritmo dell'autointervista nata dai quesiti più provocatori e reali rivolti dagli studenti durante le lezioni.
Il volume promette di trascinare il lettore in un viaggio senza filtri attraverso i cinque grandi nodi scoperti della modernità – L'immaginazione sociologica di Wright Mills, la Modernità liquida, la Modernità in polvere, i Non-luoghi e il Villaggio globale –, rivelandosi un'autentica guida di “disobbedienza cognitiva” e un manuale di sopravvivenza emotiva e culturale per decifrare le incertezze del nostro tempo.
Non la classica presentazione formale, dunque, ma un'esperienza d'ascolto e dibattito aperto a tutti, impreziosita dagli eleganti intermezzi musicali dal vivo del maestro Raffaele Foti. Introdurrà Maria Fedele (Responsabile eventi culturali dell'Associazione Culturalmente e Presidente della Commissione Cultura Anci Calabria), condurrà il confronto lo scrittore Vincenzo Furfaro e interverrà l'editore Roberto Laruffa, prima dei saluti istituzionali finali.
L'evento, un'occasione imperdibile per chiunque desideri guardare oltre la superficie del quotidiano, gode del patrocinio della Biblioteca Comunale “Antonio Renda”, del Comune di Taurianova, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), con la media partnership di Radio Eco Sud e Approdo TV e la grafica curata da Domenico Albanese. L'ingresso è libero e aperto al pubblico.