Si è tenuto mercoledì 18 novembre alle ore 10.00, presso il Liceo “Alvaro” di Palmi, l’incontro “Read the Signs – Riconosci i segnali di una relazione tossica”, promosso dal Soroptimist International Club di Palmi insieme all’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, per sensibilizzare i giovani sui temi della violenza di genere e della violenza domestica. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi quinte del liceo e dell’ITE, ha voluto offrire strumenti concreti per individuare i primi campanelli d’allarme di una relazione violenta e per sapere a chi rivolgersi. Tra i segnali su cui si è riflettuto: l’intensità eccessiva, la gelosia, il controllo, l’isolamento da amici e familiari, le critiche continue, la manipolazione, le accuse e gli scatti d’ira. I lavori si sono aperti con i saluti di Mariarosaria Russo, dirigente dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, di Sofia Ciappina, presidente del Soroptimist International Club di Palmi, e di Giovanni Calabria, sindaco della Città di Palmi. È stato letto anche un messaggio dell’on. Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni violenza di genere. Sono intervenuti Emanuele Crescenti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, e Guido Rosati, capitano della Compagnia Carabinieri di Palmi. È seguita la discussione sul tema “I segnali di una relazione tossica”, a cura di socie del Soroptimist di Palmi.Presenti anche le referenti del Liceo Alvaro prof.sse Antonella Catanzaro e Lilly Sgrò che hanno fatto da trait d’union tra gli alunni in uscita verso il mondo esterno e i relatori intervenuti quali protagonisti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Nel corso del suo intervento, il procuratore Emanuele Crescenti ha evidenziato l’importanza della prevenzione culturale e della tutela delle vittime: «Noi siamo come i chirurghi: interveniamo quando il male c’è già, cercando di eliminarlo ed evitare che si ripeta, ma le istituzioni hanno il compito primario di evitare che questo male si manifesti, agendo sul piano culturale e della parità sostanziale». Il procuratore ha inoltre sottolineato come la Procura di Palmi destini oltre la metà dei propri magistrati a un gruppo specializzato nella tutela delle fasce deboli, applicando protocolli mirati per proteggere la persona offesa sin dalla denuncia ed evitare ulteriori traumi, ribadendo che «solo con la cultura si combattono questi fenomeni”. Il capitano Rosati ha posto l'accento sul valore fondamentale del rispetto, inteso non come un limite calato dall'alto, ma come un perimetro che i giovani definiscono attraverso il valore della propria dignità personale, mettendo in guardia rispetto alla pericolosità della minimizzazione dei primi segnali di controllo e gelosia possessiva. «*Con la campagna “Read the Signs” vogliamo parlare direttamente ai giovani, aiutandoli a distinguere l’amore autentico dal possesso. La prevenzione passa dalla consapevolezza: imparare a leggere questi segnali oggi significa costruire relazioni libere e rispettose domani»*, ha dichiarato Sofia Ciappina, presidente del Soroptimist International Club di Palmi. «*La scuola non è solo un luogo di istruzione, ma una palestra di vita e di cittadinanza attiva. Aprire le porte alle istituzioni e alle forze dell'ordine su temi così delicati è fondamentale per dare ai nostri studenti la forza di non sentirsi mai soli e il coraggio di chiedere aiuto»*, ha commentato Mariarosaria Russo, dirigente dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”. L’incontro si è concluso con un appello netto a non giustificare né accettare mai alcuna forma di violenza e a "fare rete" – supportandosi a vicenda tra compagni e rivolgendosi senza timore alle forze dell’ordine o ai centri specializzati. Ricordando che chiunque sia vittima o testimone può contattare il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito, anonimo e attivo 24 ore su 24.