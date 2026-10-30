Un corteo pacifico e partecipato ha attraversato questa mattina le strade cittadine per chiedere lavoro, sanità pubblica e maggiori tutele sociali

Una mobilitazione sentita e attraversata da una forte partecipazione civica quella che si è registrata questa mattina a Siderno. Fin dalle prime ore della mattina da Piazza Portosalvo, un nutrito gruppo composto da studenti, lavoratrici e lavoratori si è dato appuntamento per dare vita a un corteo pacifico e rumoroso, animato da slogan, megafoni e cartelli fatti a mano.

La protesta, riassunta nello slogan "No al caro vita, no all'indifferenza", ha acceso i riflettori sulle difficoltà economiche che gravano quotidianamente sulle famiglie, rese ancor più pesanti dall'aumento generalizzato dei prezzi e dal peso dell'inflazione. Tra i vari striscioni esposti lungo il percorso e immortalati durante la mattinata, grande risalto hanno avuto i temi del diritto allo studio, della sicurezza e della dignità del lavoro: "Il lavoro, la casa, la scuola, la sanità per tutti" e "La sicurezza non si fa con le armi, ma con l'istruzione" sono solo alcune delle frasi che i manifestanti hanno voluto portare all'attenzione della cittadinanza e delle istituzioni.

Il corteo si è snodato lungo le vie cittadine in un clima di grande civiltà, richiamando l'attenzione sull'articolo 21 della Costituzione in merito alla libertà di manifestazione del pensiero. A sfilare in corteo anche Domenico Dimasi, coordinatore nei giorni scorsi del presidio degli autotrasportatori a Grotteria Mare. I promotori della mobilitazione hanno ribadito la necessità di risposte concrete sul territorio, sottolineando come l'indifferenza delle istituzioni non sia più tollerabile di fronte a un tessuto sociale ed economico sempre più in sofferenza.