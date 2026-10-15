Dopo i recenti lavori di ristrutturazione, che hanno restituito alla cittadinanza due importanti presidi di welfare familiare come l’Asilo Nido di via Gandhi e il Micronido di contrada Gonia, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni ha emanato l’Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per l’ammissione ai servizi.

Sono ammessi a beneficiare i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi residenti o domiciliati nel Comune di Siderno.

A sottolineare l’importanza del servizio alla comunità, aperto ai bambini nella fascia anagrafica indicata nell’Avviso Pubblico, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione o razza è il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino, che rivolge il proprio invito agli aventi diritto a presentare la domanda entro il 14 novembre 2026, ricordando altresì che l’anno educativo 2026/2027 durerà fino al 31 luglio 2027.

I bambini che saranno ammessi nella graduatoria parteciperanno al servizio secondo tre differenti fasce di età: Lattanti (da 3 a 10/12 mesi); Semi divezzi e divezzi (dai 10/12 mesi fino a 23 mesi); Divezzi (da 24 a 36 mesi).

L’avvio delle attività sarà comunicato successivamente alla conclusione delle procedure e le sedi in cui verrà erogato il servizio sono le seguenti: Asilo Nido comunale di via Gandhi, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00 con servizio di refezione e una capacità ricettiva massima di 29 posti e Micronido comunale di contrada Gonia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00 con servizio di refezione e una capacità ricettiva massima di 21 posti.

Le richieste di accesso al servizio devono essere redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo pubblicato insieme all’Avviso Pubblico sul sito internet www.comune.siderno.rc.it e potranno essere inviate via PEC all’indirizzo comune.siderno@asmepec.it o consegnate a mano allo sportello dell’Ufficio Protocollo, al piano terra del palazzo comunale.

Nell’Avviso Pubblico sono altresì indicati i documenti da allegare alla domanda, i criteri di priorità che saranno adottati in fase di composizione della graduatoria, la percentuale di compartecipazione a carico della famiglia e le relative quote.