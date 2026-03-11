Si potrà comunque visitare il Parco archeologico, nei settori dove non sono previsti interventi strutturali

Nell'ottica dei lavori che si stanno effettuando grazie ai finanziamenti derivanti dalla Misura 1.2 e 1.3 del PNRR (che riguarderanno anche l'impiantistica e l'allestimento del Museo), a partire dal 16 marzo il Museo di Bova Marina rimarrà chiuso al pubblico.

Si potrà comunque visitare il Parco archeologico, nei settori ove non siano previsti interventi strutturali. «Ci scusiamo per il disagio e vi rimandiamo a successive comunicazioni per la riapertura completa del sito – si legge in una nota - Vista la variabilità dei servizi culturali, vi preghiamo di contattarci preventivamente per verificare la disponibilità del servizio (tramite email all’indirizzo drm-cal.archeoderi@cultura.gov.it o al numero 3346561714)».