Imprese che innovano, espressioni artistiche che superano i confini regionali e un'identità territoriale forte, capace di farsi volano di sviluppo economico e culturale. È questa la Calabria che si racconterà nella nuova attesissima edizione di Calabryando.

Calabryando non è solo un evento, ma un manifesto della "Calabria del riscatto". In un momento in cui la comunicazione territoriale gioca un ruolo cruciale nell'attrattività degli investimenti e del turismo, l'iniziativa accende i riflettori sulle storie di successo, sulla sostenibilità e sulle eccellenze agroalimentari e artigianali che rendono unica questa regione.

L'evento si terrà lunedì 31 agosto 2026 a partire dalle 19.00 sempre nella location del Piro Piro, beach club sullo Stretto, inserito nella “Guida ai migliori beach club d'Italia”.