Il prossimo 31 Agosto, al Piro Piro Beach Club, l'evento che celebra il riscatto del territorio tra imprese, arte e identità.
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Arrivato alla seconda stagione l’evento ha raccontato una Calabria ricca di risorse e opportunità. Una serata all'insegna della condivisione
Imprese che innovano, espressioni artistiche che superano i confini regionali e un'identità territoriale forte, capace di farsi volano di sviluppo economico e culturale. È questa la Calabria che si racconterà nella nuova attesissima edizione di Calabryando.
Calabryando non è solo un evento, ma un manifesto della "Calabria del riscatto". In un momento in cui la comunicazione territoriale gioca un ruolo cruciale nell'attrattività degli investimenti e del turismo, l'iniziativa accende i riflettori sulle storie di successo, sulla sostenibilità e sulle eccellenze agroalimentari e artigianali che rendono unica questa regione.
L'evento si terrà lunedì 31 agosto 2026 a partire dalle 19.00 sempre nella location del Piro Piro, beach club sullo Stretto, inserito nella “Guida ai migliori beach club d'Italia”.
«Calabryando nasce per riscrivere la narrativa di una terra spesso bistrattata, mettendo al centro le imprese che ogni giorno riscattano la Calabria. Quest'anno creiamo un network ancora più forte tra agroalimentare, artigianato e cultura» , spiega Laura Pizzimenti, organizzatrice insieme a Domenico Bellantonio, direttore del Piro Piro.