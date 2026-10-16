Il primo cittadino: «Siamo il primo Comune in Italia ad adottare questa misura in un momento così delicato»
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Una settimana di bus a costo zero. «Per contrastare il caro carburante e dare un aiuto concreto ai cittadini, Reggio si muoverà gratis». Ad annunciarlo sui suoi canali social è stato il sindaco Francesco Cannizzaro.
Da domani fino al sabato successivo, sarà possibile viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale Atam, linee urbane ed extraurbane.
«Meno spese, più mobilità senza soluzione di continuità – le parole del primo cittadino – sono molto contento di quanto approvato in giunta anche perchè siamo il primo comune in Italia ad adottare questa misura in un momento delicato come questo».