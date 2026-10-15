Sindaco Domenico Antico e Rosanna Pronestì hanno formalizzato l’atto di donazione attraverso atto notarile

Il Comune di Cittanova è ufficialmente proprietario dell’immobile donato alla Comunità dalla signora Rosa Pronestì e situato nella centralissima piazza Garibaldi.

Nella giornata di ieri, il Sindaco avv. Domenico Antico e la privata cittadina hanno formalizzato l’atto di donazione attraverso atto notarile. Un momento significativo che ha compiuto la volontà della signora e ha concretizzato il lavoro svolto in questi mesi per il passaggio di proprietà dell’immobile.

Nello scorso febbraio, il Consiglio comunale ha proceduto all’accettazione preliminare della donazione. «Un gesto di grande altruismo e di vero amore per il paese – ha scandito il primo cittadino – che vede protagonista la signora Rosanna Pronestì. A lei il ringraziamento nostro e dell’intera Comunità di Cittanova. L’appartamento donato, svincolato da qualsiasi destinazione d’uso, è situato in un palazzo storico di piazza Garibaldi». L’Amministrazione comunale, vista anche la collocazione strategica del bene, sta valutando l’utilizzo dello stesso al fine di renderlo non solo pienamente fruibile alla collettività ma anche pianamente integrato alle politiche di rilancio complessivo del paese.