L’iniziativa è frutto dell’impegno profuso in sede di assemblea dell’Ats di Caulonia dal Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siderno Salvatore Pellegrino, fermamente convinto della necessità di dare delle opportunità formative a trenta persone, valorizzando il concetto di cittadinanza attiva e rendendo, nel contempo, servizi utili alla cittadinanza.

Il primo progetto vedrà impegnati per sei mesi (cinque giorni alla settimana) venticinque tirocinanti nella cura del verde e nella tutela del patrimonio comunale, che potranno sviluppare le capacità organizzative e il senso di responsabilità che saranno utili al loro reinserimento socio-lavorativo, all’incremento della partecipazione attiva del cittadino alla vita propria della comunità e a facilitare l’orientamento dei cittadini all’accesso ai servizi.

I tirocinanti saranno occupati nelle attività di pulizia di aree verdi e strade, decoro urbano e piccole manutenzioni, che verranno quotidianamente concordate col loro tutor ing. Lorenzo Surace, dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio”, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Manutenzioni arch. Salvatore Valerioti e dal coordinatore delle maestranze dell’Ente Guglielmo Telli.

Analoga durata e stessi obiettivi per i cinque tirocinanti che saranno impegnati nel progetto di pulizia degli ambienti comunali. Ad accogliere i tirocinanti, insieme alla Responsabile del Settore “Affari Generali e Demografici” Rosanna Lopresti e alle assistenti sociali Beatrice Scarfì e Annarita Furfaro, il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino che, augurando a tutti un proficuo svolgimento delle importanti attività, ha aggiunto che «ci auguriamo che questa esperienza possa rappresentare un’opportunità concreta di crescita e un passo importante verso un futuro inserimento nel mondo del lavoro».