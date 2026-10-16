Sei sorrisi per ricordare che, a volte, il dono più prezioso è anche il più semplice. L’idea realizzata con il video “Doniamo un sorriso a chi ne ha bisogno” ha conquistato la giuria tecnica del concorso nazionale “Donare mi dona – Racconta la tua idea di Dono”, promosso dall’Istituto Italiano della Donazioni in collaborazione con il Mim.

Protagonisti del successo sono Virginia Tassone e Ginevra Malerba, della classe III B, Elena Serafino e Davide Brugnano, della classe IV A, Luciano Cavallo e Vincenzo Albanese, della classe V A. I sei studenti, guidati dalle docenti referenti: prof.ssa Immacolata Aversa e prof.ssa Maria Vittoria Valenti, si sono cimentati nella realizzazione di un video della durata massima di 90 secondi, che potesse raccontare il significato e il valore del dono.

La loro risposta è stata tanto semplice quanto significativa: donare sei sorrisi.

L’idea nasce dall’osservazione di una quotidianità nella quale, sempre più spesso, si incontrano persone tristi, appesantite dalle difficoltà e dalle preoccupazioni. Da qui la scelta di offrire qualcosa che tutti possiedono e che non costa nulla, ma che può fare la differenza: un sorriso sincero, un gesto di gentilezza, una rosa gialla come piccolo segno di attenzione verso gli altri.

Un messaggio immediato, capace di ricordare che la solidarietà non richiede necessariamente grandi risorse, ma sensibilità, condivisione, empatia e disponibilità ad aprirsi al prossimo, un tema fondamentale per la formazione umana e civile: il valore della solidarietà e il ruolo che ciascuno può svolgere nel costruire una società più accogliente.

L’attività rientra nel progetto scolastico “Radio Ivo”, la web radio del Liceo, che offre agli studenti occasioni di espressione, sperimentazione e crescita attraverso i linguaggi della comunicazione.

Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica, prof.ssa Carmela Rita Serafino, e alla DSGA, dott.ssa Silvia De Moro, per aver consentito agli alunni di vivere un’esperienza così profonda e formativa. Un ringraziamento particolare è rivolto alle docenti referenti, prof.ssa Immacolata Aversa e prof.ssa Maria Vittoria Valenti, che hanno accompagnato i ragazzi nel percorso progettuale.

Un grazie particolare a Domenico Grasso di S9Film Labs, per gli insegnamenti, i suggerimenti, la professionalità con cui ha seguito i ragazzi.

Il primo premio rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e testimonia come la scuola possa essere luogo di apprendimento, ma anche di educazione alla solidarietà, alla cittadinanza attiva e al rispetto delle persone.

Sei sorrisi per sei studenti, un unico messaggio per tutti: donare non significa necessariamente privarsi di qualcosa, ma scegliere di regalare agli altri un momento di felicità e contribuire così a rendere il mondo un luogo un po' più gentile.