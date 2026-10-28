C’è una scena, nel quarto episodio di “Nord Sud Ovest Est”, la serie Sky dedicata alla storia degli 883, che ha fatto sobbalzare sulla sedia chi negli anni Novanta c’era e ascoltava la musica con la cassetta nel walkman. All’improvviso spunta una ragazza, la voce squillante e lo sguardo di chi sa il fatto suo. Si chiama Caterina. All'anagrafe Maria Caterina Rappoccio, originaria del reggino da parte di padre, la giovane artista era dotata di una presenza scenica che non passò inosservata. A notarla per primo fu Claudio Cecchetto, il re dei talent scout dell'epoca, che la vide brillare sul palco del Festival di Castrocaro nei primi anni ‘90. L'intuizione del produttore fu immediata: Caterina aveva il potenziale giusto per emergere nel panorama musicale nazionale.

Il punto più alto della sua parabola artistica coincide proprio con l'incontro con Pezzali. Da quella collaborazione nacque "Aeroplano", una ballad delicata e al tempo stesso potente, inserito nell'album Nord Sud Ovest Est del 1993. La traccia, che vedeva la voce di Caterina intrecciarsi con quella di Max, divenne in breve tempo uno dei pezzi più amati dai fan, contribuendo al successo di un disco entrato di diritto nella storia della musica leggera italiana.

Poi, come spesso accade nelle parabole più affascinanti della musica pop, le luci del palcoscenico si abbassano. Nessun dramma, nessuna rottura rumorosa: semplicemente la vita che prende altre strade. Caterina ha lentamente scelto di allontanarsi dalle pressioni dello showbiz. Dopo anni trascorsi a Milano ha deciso di cambiare orizzonte e traslocare verso la tranquillità della riviera romagnola. Oggi vive a Cesenatico, la musica resta parte della sua identità, con un canale YouTube dove pubblica i suoi lavori, ma al riparo dalle classifiche e dai talent. La serie Sky firmata da Sidney Sibilia l'ha riportata nelle case degli italiani per un attimo, riaccendendo i riflettori su quella ragazza calabrese che per una stagione intera fece cantare un'intera generazione.