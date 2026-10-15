L'incontro punta a sensibilizzare la comunità sul dovere, sia personale sia collettivo, di ascoltare e agire di fronte a ogni forma di abuso

Martedì 27 ottobre, alle ore 18:00, la sala diocesana “Mons. Ferro” di Reggio Calabria ospiterà la presentazione di “Dio della polvere”, l'ultimo romanzo della giornalista, scrittrice e teologa Mariapia Veladiano. L'incontro metterà al centro una riflessione profonda e necessaria sul tema degli abusi sessuali, spirituali e psicologici all'interno della Chiesa cattolica.

Il libro si sviluppa attorno al dialogo serrato tra Chiara, una fisioterapista, e il vescovo della sua città. Chiara decide di rompere il silenzio per dare voce al corpo della sua paziente Luna, segnato dai traumi di una violenza subita. Attraverso questa narrazione, l'evento si propone come un'occasione preziosa per scardinare le resistenze culturali legate al tema della pedofilia e degli abusi sui maggiorenni fragili, promuovendo una cultura della responsabilità, della prevenzione e della riparazione che passi per la giustizia umana.

Insieme all'autrice, interverranno nel dibattito figure di rilievo del mondo accademico e del supporto pastorale: la prof.ssa Francesca Panuccio, Avvocato e docente universitario; e Suor Maria Ausilia Chiellino (fma), psicologa clinica con una lunga esperienza in ambito educativo con adolescenti e giovani, nonché referente del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.