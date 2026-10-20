I ragazzi hanno posto numerose domande, mostrando vivo interesse per i progetti e per le mobilità internazionali

Il 15 ottobre l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi ha celebrato l'Erasmus Day, una giornata dedicata alle opportunità di crescita e di scambio internazionale offerte agli studenti dell'Istituto.

All'incontro hanno partecipato la professoressa Ottavia Silvana Morgante, collaboratrice del DS, e le referenti di plesso, professoresse Lilli Sgro e Antonella Catanzaro. Quest'ultima, in qualità di referente per l'internazionalizzazione dei progetti Erasmus dell'Istituto, ha illustrato la progettazione annuale, sia dei progetti Erasmus che dei gemellaggi eTwinning, insieme a tutta la programmazione dei viaggi all'estero, che nel corso dell'anno coinvolgeranno tutti gli studenti della scuola.

La sala ha seguito con grande attenzione e partecipazione: i ragazzi hanno posto numerose domande, mostrando vivo interesse per i progetti e per le mobilità internazionali.

Un sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità scolastica va al Dirigente scolastico, professoressa Mariarosaria Russo, che rende possibili queste attività e crede nel valore di una scuola aperta al mondo, ai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, e al DSGA, avv. Carmela Cambareri, per la fattiva cooperazione e il sostegno convinto ai progetti Erasmus d’istituto.

Un'occasione preziosa per ricordare che la scuola può essere una porta aperta sul mondo, e che esperienze come queste contribuiscono a formare cittadini europei consapevoli e curiosi.