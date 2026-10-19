Da mercoledì la 2° edizione di “Calabria in Sviluppo”, il format promosso insieme a Its e Confindustria: tra i premiati anche il prefetto Vaccaro e Padre Enzo Fortunato

Torna per il secondo anno “Calabria in Sviluppo-Un Patto per il Lavoro”, una tre giorni che si snoderà tra dibattiti con ospiti di caratura nazionale, podcast sulla formazione qualificata e premiazioni di figure autorevoli, organizzata dal Comune di San Ferdinando, dall’ITS Academy Fondazione M.A.SK. e da Confindustria Reggio Calabria.

L’approfondimento, che mira a far conoscere ai giovani le opportunità offerte dai settori che più sono influenzati dalla rivoluzione tecnologica in atto, prenderà il via mercoledì 21 ottobre nella sala consiliare della cittadina portuale e qui si concluderà il 23 ottobre dopo una giornata di lavori che, invece, si terrà nella sede di Confindustria a Reggio Calabria.

Nella prima sessione del format, il cui inizio è previsto alle 15:30, spazio anche alla consegna di un riconoscimento onorario al prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, nell’ambito della consegna del “Premio San Ferdinando-Stelle Sviluppo del Sud” – a Padre Enzo Fortunato, giornalista e direttore del magazine “Piazza San Pietro” – del “Premio Cultura, Informazione e Sostenibilità” che va a Marco Frittella, giornalista e volto noto della Rai che oggi dirige il magazine “Make Different”, nonché del “Premio Visione Imprenditoriale per la Sostenibilità” a Cosimo Bardascino, presidente della “Bardascino Holding”.

Ad introdurre i lavori saranno i saluti del sindaco Gianluca Gaetano, del presidente provinciale di Confindustria, Domenico Vecchio, dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, Paolo Piacenza e Francesco Rizzo, dello stesso prefetto Vaccaro e della referente nazionale del progetto Impact, Laura Castellani.

Gli spunti per i tre focus distribuiti nelle varie giornate, e partecipati da manager di imprese primarie calabresi e non, ma anche da docenti universitari ed esperti di materie economiche, arriveranno dalla relazione introduttiva di Domenico Napoli, direttore della Fondazione ITS MASK ACADEMY.

Dopo la tappa reggina che alla presenza del sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro comprenderà anche l’inaugurazione in città di una filiale dell’Istituto

Tecnico Superiore che ha sede a San Ferdinando, la cittadina della Piana tornerà protagonista nell’ultima giornata con la cerimonia di consegna – a partire dalle ore 10.00 – della cittadinanza onoraria a Giovanni Cannata, Magnifico rettore dell’Universitas Mercatorum, la cui lectio magistralis verrà preceduta dalla prolusione di Pierangelo Dacrema, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università della Calabria e con l’autorevole presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli.

Tra gli interventi nella tre giorni anche quello del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e di Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro, oltre alla già citata Eulalia Micheli.

«Dopo l’entusiasmante seguito suscitato dalla prima edizione – commenta il sindaco Gaetano – riproponiamo questo variegato contenitore pensato soprattutto per i giovani, affinché conoscano cosa le istituzioni stanno facendo per loro e per il loro diritto a restare in Calabria. È motivo d’orgoglio per noi sapere che ormai l’ITS MASK ACADEMY si conferma capace di chiamare a raccolta esperti da tutt’Italia, con un appuntamento diventato irrinunciabile per quelle imprese che necessitano di personale sempre più qualificato: un servizio dall’alto valore sociale che anche quest’anno vogliamo far conoscere fuori dai confini locali attraverso l’assegnazione dei Premi annuali a figure nazionali che diventano ambasciatori di una narrazione nuova della regione. Far incontrare domanda e offerta di lavoro – conclude il sindaco Gaetano – non è solo la risposta ad una legge economica, ma in questo lembo di Calabria che ospita il primo porto transhipment italiano significa anche dare una vocazione moderna e specifica a San Ferdinando, grazie ai laboratori per la meccatronica che sono unici nel contesto regionale, e vuol dire segnalare e chiamare alla difesa di valori irrinunciabili come è il servizio allo Stato incarnato dall’opera del prefetto Vaccaro».