Cultura, musica, spettacoli, artigianato, enogastronomia e tanto altro nella due giorni del 24 e 25 ottobre. È l’edizione 2026 dell’Ottobrata Sidernese che avrà luogo nel centro cittadino, a causa dei lavori in corso nel teatro all’aperto di Siderno Superiore che hanno reso necessario il trasferimento a Siderno Marina dell’attesa manifestazione. Un’edizione differente, dunque, e con tante novità, in attesa del ritorno, il prossimo anno, nella sede tradizionale del borgo medievale.

Torna, dunque, uno degli eventi di punta organizzati dall’Amministrazione Comunale con a capo il Sindaco Mariateresa Fragomeni, ideato e coordinato dal consigliere Carmelo Scarfò con la direzione artistica di Michele Macrì e in partnership con la Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Pro Loco Siderno e la Consulta Giovanile.

Il ricco programma di eventi che si snoderanno lungo il Corso della Repubblica e le principali piazze cittadine, prenderà il via sabato 24 alle ore 10 col concerto del complesso bandistico “Città di Siderno” e l’apertura degli stand di prodotti artigianali e dell’enogastronomia. Alle 11, nella sala del consiglio comunale avrà luogo un convegno organizzato dalla Coldiretti sul tema della corretta nutrizione. A seguire, sempre nella sala consiliare, il convegno della giovanile di Confindustria Reggio Calabria sulle opportunità di ritorno nella terra d’origine per le giovani generazioni. Il pomeriggio di sabato 24 si aprirà alle 16:45 con la premiazione, in piazza Vittorio Veneto, dei vincitori del concorso di pittura estemporanea a tema “Autunno a Siderno”, riservato agli studenti del liceo artistico “Pitagora”. Alle 17:30 nella sala consiliare avrà luogo la presentazione in anteprima del programma di escursioni dell’anno 2027 dell’associazione “Gente in Aspromonte”. A seguire, la presentazione del libro “Il cacciatore di meduse” del promoter musicale Ruggero Pegna.

Tutto il fine settimana delle strade e delle piazze del centro cittadino sarà animato dagli spettacoli degli artisti di strada, dalla musica delle street band, dai mercatini dell’artigianato a cura dell’associazione Chicca, dai laboratori di bijoux, trucco e parrucco di Lucia Revolution e sul palco di piazza Risorgimento si esibiranno le scuole di danza “Note Danzanti” e “Danza in movimento” di Stefano Infusini. Il Gruppo Astrofili della Locride curerà una postazione di osservazione astronomica, mentre il Centro di Aggregazione Sociale Seniors Siderno, insieme all’associazione “Generazione Nuova”, daranno vita al baratto dei libri “Dona un libro, prendi un libro”.

E soprattutto, sarà allestita un’area dedicata ai vini, con diciotto tra le più importanti cantine calabresi che esporranno e daranno vita a degustazioni, con la partecipazione della Fondazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Vignaioli indipendenti.

Domenica 25 alle 11 è in programma la masterclass della Fondazione Italiana Sommelier con i produttori vinicoli del territorio, alla quale farà seguito una degustazione in piazza Vittorio Veneto per un aperitivo condiviso.

Alle 18, in sala consiliare, il convegno del Partito Democratico dal titolo “L’Europa dopo il Pnrr. L’impegno per l’Italia e per il Mezzogiorno”. A seguire, il convegno dell’Associazione Psicologi dal titolo “L’autunno dentro” a cura di Francesco Falletti e Giuseppe Figliomeni.

Ci sarà spazio anche per “Trovalu”, la bizzarra caccia al tesoro organizzata dal gruppo social “Iamunindi” insieme all’Ymca Siderno.

Alle ore 20, palazzo Lanzafame si animerà con la poesia e i sapori della tradizione, con la manifestazione dal titolo “Sapori e memorie”, col poeta Martino Ricupero e lo chef Francesco Trichilo.

Il grande programma degli spettacoli in esterna si concluderà alle ore 22 in piazza Risorgimento col concerto del cantautore napoletano Eugenio Bennato.