Tutela del patrimonio culturale e impegno per il territorio sono i valori di servizio che informano l’azione in ambito culturale messa in campo dal Lions Club di Locri, domenica scorsa, partecipando alle Giornate FAI d’Autunno, promosse dalla Delegazione FAI - Locride e Piana, con la visita alla Villa romana di Casignana, scrigno inesauribile di bellezza. Un’iniziativa che rinnova l’impegno del Lions Club di Locri, presidente Ettore Lacopo, e di tutti i Club del Distretto 108 YA al fianco della Delegazione FAI guidata da Titty Curinga, pure socia del Club, a sostegno della Villa romana nella campagna nazionale “I Luoghi del Cuore”.

Dopo l’introduzione dell’ingegnere Antonio Crinò, che ha illustrato la storia del sito e i progetti per la sua valorizzazione, i visitatori sono stati guidati, con competenza e passione, dall’archeologa Margherita Milanesio alla scoperta della struttura termale della Villa e dei bellissimi mosaici policromi e, a seguire, accompagnati dall’architetto Francesca Monteleone hanno potuto conoscere da vicino gli spazi residenziali.

«Invitiamo ancora a votare per la Villa romana di Casignana, luogo identitario, custode di storia e arte – dice il presidente del Lions club, Lacopo – E ancora grazie alla nostra socia Titty Curinga, capo delegazione FAI Locride e Piana, che in assoluta coerenza con gli obiettivi di servizio dei Lions ha proposto che il Club sposasse questo progetto. Invitiamo, dunque, cittadini, associazioni, scuole, istituzioni a votare la Villa Romana di Casignana. Ogni voto contribuisce a dare lustro a questo sito».

«C’è tempo fino al 15 dicembre prossimo per votare e noi ci auguriamo di essere davvero in tanti a sostenere la candidatura della Villa romana di Casignana perché siamo di fronte a un autentico gioiello che racchiude memoria storica e bellezza artistica, uno dei siti di maggiore rilievo del sud Italia. Come capo delegazione e, anche, socia Lions sono felice che il Club abbia aderito a questa campagna e che tutti insieme si vada alla volata finale della raccolta voti. Siamo certi che è possibile conseguire un ottimo risultato» conclude Titty Curinga.