Una puntata dedicata a una delle grandi sfide del nostro tempo per capire se istituzioni, territori, professioni e comunità siano davvero pronti ad affrontare ciò che sta accadendo. Appuntamento giovedì 27 alle 22 su LaC Tv

Il Mediterraneo è sempre più caldo e il suo enorme accumulo di energia e umidità può diventare il carburante per eventi meteorologici estremi. A lanciare l’allarme è Carlo Tansi, geologo, primo ricercatore del Cnr ed ex direttore generale della Protezione civile della Calabria.

«Il Mediterraneo è un gigantesco serbatoio di energia e di umidità», ha spiegato Tansi. Temperature del mare superiori alla media aumentano il rischio di fenomeni intensi, in un territorio, quello calabrese, già particolarmente fragile.

Ma il problema non è soltanto il cambiamento climatico. A rendere più vulnerabile la Calabria concorrono il dissesto idrogeologico, la manutenzione insufficiente, l’abusivismo edilizio e i ritardi nella realizzazione delle opere di difesa. Tansi denuncia un insieme di criticità che può trasformare gli eventi estremi in emergenze devastanti: cicloni, alluvioni, frane e mareggiate.

È questo il tema dello speciale de I Giorni della Storia, ideato e condotto da Franco Laratta, in onda giovedì 27 agosto alle 22 su LaC Tv: “Il pianeta brucia. Come ci stiamo attrezzando?”

Una puntata dedicata a una delle grandi sfide del nostro tempo: capire quanto il clima stia cambiando e, soprattutto, se istituzioni, territori, professioni e comunità siano davvero pronti ad affrontare ciò che sta accadendo.

In studio, insieme a Franco Laratta, ci saranno Carlo Tansi, geologo e ricercatore Cnr; Antonio Nicoletti, responsabile Aree protette di Legambiente; e il professor Giuseppe Mendicino, team leader del gruppo di ricerca Panorama.

In collegamento interverranno Domenico Costarella, direttore generale della Protezione civile della Calabria; Maurizio Muzzupappa, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale dell’Università della Calabria; e Maurizio Lucia, comandante regionale dei Vigili del fuoco.

Da Roma, il professor Simone Tropea affronterà invece il tema della Laudato si’ di Papa Francesco e della riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro del pianeta.

Una puntata speciale per raccontare un cambiamento che non riguarda soltanto il clima. Sta già trasformando la nostra vita quotidiana, le città, il lavoro, le professioni, l’agricoltura e i sistemi produttivi. E pone una domanda decisiva: quanto siamo davvero preparati al futuro che ci aspetta?

Giovedì 27 agosto, alle 22, su LaC Tv: I Giorni della Storia – Il pianeta brucia. Come ci stiamo attrezzando?