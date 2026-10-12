Una squadra multidisciplinare di medici, psicologi, volontari, operatori, cavalieri e dame ha presidiato la piazza offrendo supporto a chi ha sfidato il maltempo e illustrando i progetti attivi sul territorio

La pioggia battente non ferma la solidarietà. A Locri, nonostante le difficili condizioni meteo che hanno colpito la Calabria, la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta in Piazza dei Martiri si è svolta regolarmente, dimostrando che la vicinanza ai cittadini resiste a ogni circostanza.

Promossa dalla Delegazione di Reggio Calabria nella Diocesi di Locri‑Gerace, l'iniziativa ha saputo reagire prontamente al maltempo: se da un lato la pioggia incessante ha limitato l'affluenza per le visite mediche e gli screening all'aperto, dall'altro la macchina organizzativa ha rimodulato le attività, spostando l'attenzione sulla formazione e sulle dimostrazioni pratiche di primo soccorso, trasformando la giornata in un laboratorio interattivo di manovre salvavita e gestione delle emergenze respiratorie.

Una squadra multidisciplinare di medici, psicologi, volontari CISOM, operatori ACISMOM, cavalieri e dame ha presidiato la piazza offrendo supporto a chi ha sfidato il maltempo e illustrando i progetti attivi sul territorio, le attività di sostegno alle popolazioni nel mondo, l'impegno a Roma in Piazza San Pietro per il Giubileo e le esperienze dei pellegrinaggi a Lourdes, Loreto e Assisi.

Un evento che, superando l'ostacolo del meteo, ha rafforzato il legame con la comunità locale e ha gettato basi solide per i prossimi interventi di solidarietà nei mesi a venire.