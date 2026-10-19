Al via oggi alle 15 il nuovo format quotidiano condotto da Pier Paolo Cambareri. In primo piano le mobilitazioni di autotrasportatori e agricoltori e la collaborazione istituzionale tra le due città dello Stretto

Le proteste di autotrasportatori e agricoltori in Calabria, con le ragioni della mobilitazione e le ricadute sul sistema produttivo, e lo storico accordo tra Reggio Calabria e Messina, con un esecutivo congiunto che punta a rafforzare la collaborazione tra le due città dello Stretto. Parte da qui il nuovo format di LaC Tv “Dietro i fatti – News”, appuntamento quotidiano in onda da oggi alle ore 15.

Il programma, condotto da Pier Paolo Cambareri, raccoglie il testimone di Dentro la Notizia e inaugura un nuovo spazio di approfondimento dedicato ai principali fatti della giornata. L’obiettivo è andare oltre la superficie degli avvenimenti, ricostruire le ragioni che li determinano, mettere a confronto le posizioni e interrogarsi sulle conseguenze per i cittadini, le istituzioni e il futuro dei territori. Perché dietro ogni notizia ci sono dinamiche da comprendere, responsabilità da verificare e sviluppi che meritano di essere raccontati.

La prima puntata si aprirà con le proteste che coinvolgono autotrasportatori e agricoltori in Calabria. Una mobilitazione che riporta al centro le difficoltà del mondo produttivo, il peso dei costi e le richieste di categorie fondamentali per l’economia regionale. Quali sono le ragioni della protesta? Quali risposte attendono i lavoratori e le imprese? E quali potrebbero essere le conseguenze per le filiere produttive e per i cittadini? A raccontare la situazione sul campo sarà l’inviata Francesca Lagatta, con testimonianze e approfondimenti sulle iniziative in corso.

Nella seconda parte del format la prospettiva di collaborazione istituzionale tra due città legate dalla storia e dalla vicinanza geografica: Reggio Calabria e Messina sono infatti protagoniste di un’intesa destinata a segnare una nuova fase nei rapporti tra le due sponde dello Stretto. L’esecutivo congiunto celebrato in traghetto, nei giorni scorsi, rappresenta un passaggio significativo con la sfida di trasformare il dialogo in obiettivi condivisi e risultati concreti. Quali opportunità può aprire l’accordo? E quali prospettive può offrire a cittadini, servizi e sviluppo dei territori? Sul tema interverrà il sindaco Francesco Cannizzaro, in collegamento con Claudio Labate dal Comune di Reggio Calabria.

In studio, per la prima puntata, il direttore di LaC News24 Franco Laratta che contribuirà all’analisi dei due temi, approfondendone i risvolti economici, sociali e istituzionali.

Appuntamento alle 15 su LaC News24 e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.