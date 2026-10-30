Il 6 novembre i laboratori e gli spazi dell’istituto si aprono al pubblico con sfilata dal vivo e proiezioni multimediali dedicate ai luoghi simbolo della città

In occasione dell’appuntamento nazionale con la Notte della Moda 2026, in collaborazione con la rete TAM, l’Istituto PANELLA - VALLAURI apre le proprie porte al territorio per presentare le straordinarie creazioni e competenze dei suoi studenti.

La serata evento si svolgerà all’interno dei locali dell’istituto e metterà in mostra l’eccellenza del percorso formativo nel settore moda, combinando manifattura artigianale, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il forte legame tra l’istituto e gli spazi urbani più identitari. Gli studenti saranno infatti protagonisti di un esclusivo shooting video-fotografico sul territorio, ambientato in cornici iconiche della città come il Lungomare Falcomatà, l’installazione d’arte pubblica “Opera di Tresoldi”, le celebri Statue di Rabarama, il Castello Aragonese e il Duomo.

Gli scatti e le riprese realizzati in esterna diventeranno parte integrante della serata attraverso le proiezioni multimediali “Moda e Territorio”: un’installazione video dinamica che farà da suggestiva scenografia locale all’evento.

Il programma della manifestazione prevede:

La Sfilata a scuola – Momento centrale della serata in cui prenderanno vita le collezioni ideate, progettate e interamente confezionate all’interno dell’istituto.

I Laboratori Aperti – Un’occasione per il pubblico di osservare da vicino le attività tecniche e di ricerca, tra cui il controllo qualità, la caratterizzazione meccanica e l’analisi microstrutturale dei materiali e dei componenti per la moda.

Le Mostre – Un percorso espositivo dedicato ai migliori progetti e ai bozzetti realizzati nel corso dell’anno scolastico.

L’iniziativa punta a sottolineare il ruolo cruciale della scuola tecnica nella formazione dei futuri professionisti del sistema moda italiano, capaci di unire la tradizione manifatturiera alle più moderne competenze di analisi dei materiali.