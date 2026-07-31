Importante riconoscimento per il poeta locrese Annunziato Gentiluomo, insignito della Menzione “Gentilezza nell’arte” per la poesia Da lontano, o Nosside!. La targa è stata consegnata da Francesca Trichilo, ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza.

Gentiluomo, presidente dell’Università Popolare ArtInMovimento APS e dell’associazione professionale Reiki Professionisti Reikologi, ha ricevuto il riconoscimento nel corso di una cerimonia alla quale ha preso parte anche Maria Varacalli, insegnante e Costruttrice di Gentilezza di Locri.

La motivazione del premio sottolinea come la poesia riesca a dare voce, “con raffinata sensibilità poetica e profonda consapevolezza culturale”, a un dialogo ideale con Nosside, una delle più importanti poetesse della Magna Grecia. L’opera trasforma la memoria del mondo classico in una presenza viva e attuale, capace di illuminare il presente e di restituire alla tradizione il suo valore umano e civile.

Particolare rilievo viene attribuito anche al riferimento al ciclone Harry, assunto come simbolo della capacità di una comunità di rialzarsi dopo la devastazione, ritrovando nella solidarietà, nella cultura e nelle proprie radici la forza per ricostruire.

La commissione ha inoltre evidenziato l’eleganza del linguaggio e la forte tensione etica dell’opera, che invita a riscoprire valori come bellezza, giustizia, memoria, compassione e responsabilità condivisa, indicati come antidoti ai “mala tempora” del nostro tempo. Una poesia che, secondo la motivazione, riafferma il valore della parola poetica come luogo di resistenza, speranza e gentilezza.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre annunciato l’ingresso dell’Università Popolare ArtInMovimento APS tra le Comunità Costruttrici di Gentilezza. “Siamo felici di accogliere questa realtà nel nostro progetto”, ha dichiarato Luca Nardi, presidente dell’associazione Cor et Amor, promotrice di Costruiamo Gentilezza.

Per Francesca Trichilo, il riconoscimento rappresenta anche un omaggio alla figura di Nosside. “È una poetessa che sento profondamente vicina alle mie radici. Quando lessi per la prima volta questa poesia ne rimasi commossa e, ascoltandola poi recitata a Torino, pensai che meritasse un riconoscimento per i valori che esprime e per il forte richiamo alla classicità. L’espressione ‘mala tempora’ diventa un invito a costruire comunità, collaborazione e vicinanza tra le persone.”

Visibilmente emozionato, Annunziato Gentiluomo ha ringraziato per il premio. “Questa menzione rappresenta un riconoscimento importante. Da lontano, o Nosside! è nata di getto dopo aver visto una fotografia diffusa sui social durante i giorni del ciclone Harry. Da Torino vivevo con apprensione il dolore e la paura della mia famiglia, dei miei amici e della mia città. Ho sentito il bisogno di fissare quelle emozioni attraverso la poesia.”

Il poeta ha infine annunciato che la raccolta Da lontano… è stata accettata dalla casa editrice Bonanno e sarà presto pubblicata in un volume che unirà le sue poesie alle fotografie di Mario Guerra.