La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime la massima soddisfazione e il più vivo compiacimento per la straordinaria operazione condotta questa notte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, con il prezioso e insostituibile supporto dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

La complessa e articolata attività investigativa ha permesso di rintracciare e arrestare, all'interno di un residence del Vibonese, un uomo che dal 9 febbraio scorso si sottraeva all’esecuzione di un provvedimento di pena. Il soggetto, già gravato da precedenti per reati associativi di stampo mafioso, è ritenuto un elemento contiguo alle cosche di ‘ndrangheta attive nella Piana di Gioia Tauro.

Questa ennesima e brillante operazione testimonia ancora una volta l’elevatissima professionalità, l’abnegazione e lo straordinario spirito di sacrificio con cui i Carabinieri operano quotidianamente sul territorio, in contesti particolarmente complessi e ad alto rischio come quello della Piana di Gioia Tauro.

La cattura di un soggetto di tale spessore criminale rappresenta un segnale forte e inequivocabile della presenza dello Stato, segnando un fondamentale passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata a tutela di tutta la collettività.

Alla Sezione Operativa di Gioia Tauro, allo Squadrone Cacciatori di Calabria e a tutti i colleghi che hanno intrapreso e portato a termine con successo questa delicata operazione va il profondo ringraziamento della Segreteria USIC, da sempre schierata al fianco dei militari che quotidianamente difendono la legalità a prezzo di costanti sacrifici personali e professionali.