La notizia della morte improvvisa di Fabio Calabrò, tragicamente strappato alla vita in un doloroso incidente sul lavoro, ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera comunità di Reggio Calabria e della frazione di Rosalì. Un dramma che lascia un vuoto incolmabile e che stringe tutti i cittadini in un abbraccio di sincera vicinanza e cordoglio verso la famiglia Calabrò.

A farsi interprete del profondo sentimento di sofferenza che sta attraversando il territorio è il Consigliere comunale Giuseppe De Biasi: «La perdita improvvisa e drammatica del nostro concittadino Fabio Calabrò ha scioccato ognuno di noi. Di fronte a una tragedia accaduta mentre svolgeva il proprio lavoro, le parole sembrano non bastare a colmare un dolore così immenso. In questo momento di sconforto, il mio pensiero e la mia più profonda vicinanza vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Rosalì, colpita al cuore da questo tragico evento».

Un impegno che va oltre il semplice cordoglio: il Consigliere De Biasi annuncia infatti la volontà di adoperarsi concretamente affinché la figura e la memoria di Fabio non vengano dimenticate. «Sarà mia cura e mio dovere istituzionale, in qualità di Consigliere, fare in modo che il nome di Fabio rimanga impresso nella memoria collettiva della nostra città. Nelle prossime settimane sottoporrò al Sindaco e all'Amministrazione comunale una serie di iniziative e proposte concrete volte a rendergli il giusto omaggio e a tenere vivo il suo ricordo».