La sua pittura ha esplorato con particolare sensibilità il rapporto profondo tra l’uomo e la natura, il trascorrere del tempo e la dimensione interiore dell’esistenza

Con profondo cordoglio, l’Amministrazione Comunale di Melicuccà esprime il proprio dolore per la scomparsa di Giuseppe Stivala, conosciuto nel mondo dell’arte come “Stival”, pittore e artista originario di Melicuccà, deceduto a Parigi il 26 ottobre 2026.

Nato nel 1940, Stival ha intrapreso un percorso artistico di grande intensità, formandosi all’Accademia di Belle Arti di Roma e successivamente alla Scuola di Belle Arti di Parigi. Nel 1964 ha scelto di stabilirsi definitivamente nella capitale francese, nel quartiere di Montparnasse, storico crocevia di artisti e intellettuali provenienti da tutto il mondo.

Da quel momento, Parigi è diventata il luogo privilegiato della sua ricerca pittorica, senza interrompere il legame con la propria terra d’origine. Nel corso della sua lunga carriera, Stival ha sviluppato un linguaggio artistico personale, caratterizzato da paesaggi evocativi, figure umane e rappresentazioni sospese tra realtà, immaginazione e memoria.

La sua pittura ha esplorato con particolare sensibilità il rapporto profondo tra l’uomo e la natura, il trascorrere del tempo e la dimensione interiore dell’esistenza. Un’opera intensa e riconoscibile, capace di suscitare emozioni e interrogativi, che ha attirato l’attenzione di autorevoli esponenti del mondo culturale, tra cui il critico d’arte e scrittore Michel Random.

Nel corso degli anni, Stival ha partecipato a rassegne artistiche nazionali e internazionali, mantenendo rapporti con il gruppo storico degli “Artisti Italiani di Parigi” e intrecciando relazioni con personalità del mondo della pittura, della letteratura, della poesia e della musica.

Con la sua scomparsa, Melicuccà perde un proprio figlio che ha saputo costruire lontano dalla Calabria un significativo percorso artistico, portando con sé le proprie radici e trasformando la sensibilità personale in un linguaggio universale.

L’Amministrazione Comunale intende rendergli omaggio, riconoscendo il valore della sua ricerca artistica e il significato della sua testimonianza umana e culturale. La sua opera rimane un patrimonio di creatività e libertà espressiva, affidato alla memoria collettiva e destinato a parlare anche alle generazioni future.

«A nome dell’intera comunità di Melicuccà – dichiara l’Amministrazione Comunale – esprimiamo la nostra più sincera vicinanza ai familiari e a quanti hanno condiviso con Giuseppe il cammino umano e artistico. Nel ricordarlo, rendiamo omaggio non soltanto al pittore, ma anche a un nostro concittadino che, attraverso la propria arte, ha saputo dare forma a emozioni, visioni e frammenti di umanità. Le sue opere continueranno a custodire la sua presenza, oltre il tempo e oltre l’assenza».

Il Comune di Melicuccà si stringe con commossa partecipazione alla famiglia e a tutti coloro che ne piangono la scomparsa, rinnovando le più sentite condoglianze.