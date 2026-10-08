Il Premio America Giovani valorizza ogni anno mille neolaureati degli atenei italiani che si sono distinti per l'eccellenza del loro percorso di studi. La selezione avviene senza possibilità di candidatura diretta: è la Fondazione stessa a individuare i profili analizzando parametri rigorosi quali il voto di laurea, la media degli esami, i tempi di conseguimento del titolo, le esperienze all'estero e l'intero cammino accademico. Questo sistema permette di premiare in modo spontaneo e oggettivo i risultati raggiunti dagli studenti, senza che questi debbano presentare una domanda.

Cerimonia alla Camera dei Deputati e Master in Leadership

Michela ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale tenutasi presso la Camera dei Deputati. Contestualmente al premio, la giovane filologa ha ottenuto la possibilità di frequentare gratuitamente il master della Fondazione in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy".

La passione per la filologia e il valore delle proprie radici

Questo successo è il frutto di anni di impegno, rigore e profonda passione per la filologia, una disciplina che richiede pazienza e cura meticolosa per le parole e per i testi. Il traguardo raggiunto dimostra come lo studio rimanga la strada più solida per crescere, aprirsi al mondo e costruire il proprio futuro. Al contempo, la sua storia ricorda ai giovani che provenire da un piccolo paese non rappresenta un limite, bensì una radice profonda da cui trarre forza.

L'assessore ha ribadito l'importanza della cultura e della formazione come investimento fondamentale per le persone e per la comunità, definendo la storia di Michela un esempio illuminante. L'intera cittadina di Caulonia si unisce con orgoglio nel congratularsi con lei e nell'augurarle il meglio per il suo percorso.