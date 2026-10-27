Coniugare l’arricchimento culturale con gli spettacoli, i percorsi enogastronomici, l’expo dei prodotti artigianali e il sano divertimento. È la missione – compiuta - dell’edizione 2026 dell’Ottobrata Sidernese, Festival d’Autunno, manifestazione che ha attirato migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta la Calabria, centrando in pieno l’obiettivo di valorizzare il territorio e attirare importanti flussi turistici destagionalizzati, grazie alla rete di partner messa in campo dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni.

L’Ottobrata 2026 (la prima che ha avuto luogo a Siderno Marina, per via dei lavori in corso di ampliamento del teatro all’aperto di Siderno Superiore), ha premiato la scelta di mettersi insieme per ravvivare la Città e il comprensorio in un periodo considerato di bassa stagione, esaltando tutte le potenzialità dell’autunno, espresse nei loro molteplici aspetti e contenuti.

La manifestazione è parte integrante del progetto “Autumn in Siderno”, presentato dal Comune di Siderno nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Calabria Attrattiva. Accoglienza, reti territoriali e valorizzazione per i comuni della Calabria”, pubblicato dal Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria, che punta sul ruolo strategico svolto dai Comuni nei servizi di accoglienza, informazione e fruizione del territorio.

Un progetto premiato e finanziato dalla Regione Calabria col brand e portale ufficiale Calabria Straordinaria, con cofinanziamento comunale, e organizzato in convenzione con la Pro Loco Città di Siderno e in collaborazione con la Consulta Giovanile e il GAL “Terre Locridee”, col contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’apporto fondamentale di Coldiretti Locri e associazione Chicca.

Gli incontri a tema, che hanno avuto luogo nella sala delle adunanze a Palazzo di Città, sono stati utili a trattare in maniera particolareggiata l’autunno sotto tutti punti di vista. A partire da quello della corretta nutrizione basata su frutta, verdura e ortaggi di stagione, organizzato da Coldiretti e intitolato “Cibo vero o cibo artificiale?”. Le escursioni di trekking tra i boschi e i sentieri montani sono stati al centro dell’incontro con l’associazione “Gente in Aspromonte”, il libro del promoter musicale Ruggero Pegna, dal titolo “Il cacciatore di meduse” è stato presentato dal filosofo Vincenzo Tavernese. La sala consiliare è stata gremita da centinaia di cittadini in occasione del convegno di Confindustria Giovani intitolato “Come riportare i giovani talenti al Sud?”, nel quale ha relazionato, tra gli altri, l’Assessore al Turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese. La giornata di domenica si è aperta con la Masterclass della Fondazione Italiana Sommelier-Delegazione Calabria presieduta da Domenico Pate dal titolo “Cantine Calabresi”, alla presenza di sommelier qualificati che hanno compiuto un interessante excursus sui vitigni calabresi e dei produttori Granata, Lacquaniti, Fratelli Dell’Aquila, Baccellieri, Aspromonte, Tenuta Denisi, Tenuta di Santangelo, Consorzio Greco di Bianco, Cantine Caccamo, Murace Vini, Consorzio Bivongi DOC, Cantine Lavorata, Tenuta Diecimani, Ferrocinto, Cantine Stoli, Librandi, Russo & Longo, dell’azienda della pluripremiata Antonella Lombardo, della Ruha Nero che ha sede in Siderno e della Caparra & Siciliani, i cui fondatori sono di origine sidernese. Il cambiamento stagionale e le sue ripercussioni sull’equilibrio emotivo sono state al centro del convegno organizzato dai dottori Giuseppe Figliomeni e Francesco Falletti, dal titolo “L’autunno dentro”, mentre lo storico palazzo Lanzafame ha ospitato le mostre “Storia di un merletto”, a cura del Sidus Club, “Il tempo e la memoria” del fotografo e poeta Stefano De Angelis, “Apparizioni di una lontananza” dei pittori Mimmo Verduci e Mimmo Sacco e le video proiezioni di immagini della Siderno di un tempo a cura della Pro Loco, oltre alla manifestazione incentrata su poesie, racconti e tradizioni di Siderno dal titolo “Sapori e Memorie”, introdotta da Mariateresa Marino, condotta dalla presidente del Centro di Aggregazione Seniors Cesira Sorace e alla quale hanno preso parte il poeta Martino Ricupero e lo chef Francesco Trichilo, cultore della tradizione gastronomica locale. Il Centro Seniors e l’associazione “Generazione Nuova” hanno curato il baratto “Dona un libro, prendi un libro”. Gli studenti del liceo artistico “Pitagora” si sono cimentati nel concorso di pittura estemporanea dal titolo “Autunno a Siderno”, tra gli eventi organizzati dall’Assessore alla Cultura Francesca Lopresti, mentre la biblioteca comunale “Armando La Torre” ospita per tutta la settimana la mostra delle opere d’arte realizzate con materiale di riciclo nell’ambito della manifestazione “Puliamo il mondo”, organizzata dalla presidente della commissione Ambiente del civico consesso Maria Elvira Brancati.

Il Corso e le piazze principali si sono animati coi concerti sul palco di piazza Risorgimento, culminati con l’esibizione del cantautore Eugenio Bennato, finanziata col contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Dj Set, artisti di strada (trampolieri, sputa fuoco e clown), spettacoli di danza a cura di Asd Siderno di Stefano Infusini e la scuola “Note danzanti”, i giochi di ruolo e l’area bimbi a cura del gruppo Edur ed Anthony Voice, del tradizionale ballo dei giganti accompagnati dai tamburi rullanti suonati da giovanissimi musicisti, mentre il complesso bandistico “Città di Siderno” ha aperto la manifestazione eseguendo alcuni brani tra i quali “Bogey march” su indicazione del consigliere Carmelo Scarfò, delegato del Sindaco Mariateresa Fragomeni per l’organizzazione dell’Ottobrata. Nelle due giornate è stato possibile ammirare le opere dello scultore Giuseppe Correale, con l’associazione a lui intitolata che ha aperto le porte del laboratorio di via Paolo Romeo, mentre ha riscosso un successo stellare – è il caso di dirlo – l’osservazione astronomica a cura del Gruppo Astrofili della Locride. Le signore si sono sottoposte con grande piacere a un esperienza che ha coniugato trucco, parrucco e Bijoux, curata da Lucia Revolution, Estetica mixage, Barbara Bijoux e Creations di Maria Teresa Archinà. La Consulta Giovanile ha organizzato “Paint & Wine”, con vino, attacchi d’arte e Dj-Set, gli Artigiani Creativi Hobbystici coordinati dall’associazione Chicca hanno dato vita agli apprezzati mercatini dell’artigianato locale ed è tornata la caccia al tesoro “Trovalu”, col suo percorso a indovinelli sulla Siderno di un tempo, organizzata dal Gruppo Social “Iamunindi”, Carmelo Scarfò, Vincenzo Tavernese, Francesco Falletti, Bruno Strangio e Roberto Lombardo. Sport e inclusione sociale sono state al centro delle attività organizzate dall’Agesci Gruppo 1 di Siderno, Azione Cattolica, Ymca, Girasoli della Locride e Camminando Uniti Onlus, coordinate dal Garante dei Diritti della Persona Disabile della Città di Siderno Avvocato Emma Serafino. Grande apprezzamento è stato rivolto agli allestimenti scenografici e alle coreografie curate da Luana Panetta Events.

Ce n’è stato davvero per tutti i gusti, con gli stand dello street food (sia dolce che salato) curati dai produttori locali, e l’Agri Expo delle aziende associate da Coldiretti, mentre il Gruppo Micologico “Nino Capitò” di Roccella Ionica ha tenuto uno stand informativo sui funghi.

Insomma, per i tantissimi visitatori è stata un’esperienza irripetibile, che ha offerto il volto meno scontato di una Città come Siderno che ha dimostrato di risultare attrattiva non solo durante l’estate e le festività di fine anno, per la soddisfazione del Sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i partner, a cominciare da quelli istituzionali, a dimostrazione che il gioco di squadra paga sempre, contribuendo allo sviluppo del territorio, e di tutta l’Amministrazione Comunale.

Il consigliere delegato Carmelo Scarfò, coordinatore della manifestazione, con la collaborazione di Giuseppe Figliomeni, ha inteso ringraziare «anzitutto il direttore artistico Michele Macrì, l’artista Luana Panetta e gli influencer Valeria Longo e Massimo Bellantoni, il Sindaco, il Consiglio e la Giunta comunale, le Aree “Affari Generali” e “Infrastrutture e Servizi al Territorio”, gli operai dell’Ente e la Polizia Locale, oltre a Mariateresa Florio che ha curato la planimetria e la mappatura degli eventi, la Muraca Srl, la Protezione Civile e le associazioni Guardia Territoriale Ambientale, Siderno Soccorso, Croce Viola, Cisom e Vip Security».