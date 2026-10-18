Si è conclusa la giornata dedicata alla prevenzione , promossa sabato 17 ottobre dalla Farmacia I Portici di Gioia Tauro in occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro il tumore al seno.



«La numerosa affluenza registrata durante la giornata testimonia quanto il messaggio della prevenzione sia sempre più sentito e condiviso. Un risultato – si legge nella nota stampa – che non è casuale ma è frutto di un lavoro costante portato avanti nel tempo, attraverso iniziative, incontri e momenti di informazione rivolti alla comunità.



Alla Farmacia I Portici questo impegno assume anche una dimensione particolare: la farmacia è una realtà a gestione interamente femminile, in cui sono proprio le farmaciste a essere quotidianamente in prima linea nell'accoglienza, nell'ascolto e nell'informazione sanitaria. Donne e professioniste che mettono a disposizione delle altre donne non soltanto le proprie competenze scientifiche, ma anche una sensibilità particolare nel comprendere dubbi, timori e bisogni legati alla salute!

Nel corso della giornata, oltre alle attività dedicate alla prevenzione del tumore al seno, è stato riservato spazio anche al test per l'HPV, il Papillomavirus umano, che ha registrato numerose adesioni e a tal proposito informiamo che entro la fine di ottobre è previsto l'avvio in farmacia della vaccinazione contro l'HPV, un ulteriore passo per ampliare le opportunità di prevenzione!



Un ringraziamento particolare, da parte di tutta la Farmacia I Portici, va alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro, che ha portato presso la farmacia il proprio Sportello Sociale Itinerante, diventando parte integrante dell'iniziativa. La presenza della dottoressa M. Giovanna Ursida e il supporto offerto dal Comitato hanno rappresentato un contributo prezioso, testimonianza concreta di una collaborazione fondata sulla vicinanza alle persone e sull'attenzione ai bisogni della comunità.

Perché sensibilizzare alla prevenzione significa trasformare l'informazione in consapevolezza e la consapevolezza in un gesto concreto di cura verso sé ».