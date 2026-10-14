La collaborazione tra ATS di Polistena e ASP di Reggio Calabria continua così a tradursi in servizi e opportunità concrete per il territorio

Si è svolto martedì 13 ottobre 2026, presso il Consultorio “Spoke” Integrato – Centro per la Famiglia di Polistena, l'incontro istituzionale e laboratoriale “Insieme per la salute di oggi e di domani”, inserito nel programma di Ottobre Rosa. Una mattinata dedicata alla prevenzione, all'ascolto e alla promozione del benessere fisico, psicologico e sociale, attraverso momenti di informazione, sensibilizzazione e partecipazione attiva.

L'iniziativa, realizzata nell'ambito della collaborazione tra l'Ambito Territoriale Sociale di Polistena e l'ASP di Reggio Calabria, si è aperta con i saluti istituzionali del dott. Michele Tripodi, sindaco di Polistena e presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ATS, della dott.ssa Rosilita Veccia, coordinatrice dei Consultori familiari dell'ASP di Reggio Calabria, e della dott.ssa Antonietta Dominello, responsabile dell'Ufficio di Piano. Gli interventi hanno sottolineato il valore della cooperazione istituzionale e dell'integrazione tra competenze sanitarie e sociali, quale elemento fondamentale per garantire risposte sempre più efficaci e vicine ai bisogni della popolazione.

Particolarmente significativo è il percorso di crescita del Consultorio “Spoke” Integrato – Centro per la Famiglia, che, dalla sua attivazione nel mese di giugno, ha già registrato oltre 500 accessi. È questo un risultato che conferma il ruolo strategico del presidio sociosanitario per l'intero territorio dell'ATS di Polistena e che testimonia la crescente attenzione della cittadinanza verso i servizi offerti e conferma il ruolo strategico che il presidio sta assumendo nell’intero territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena, a beneficio delle comunità dei tredici Comuni che ne fanno parte.

Il Consultorio rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per le donne, le coppie, i giovani e le famiglie, offrendo uno spazio di ascolto, orientamento, prevenzione e accompagnamento nelle diverse fasi della vita. Il modello organizzativo, fondato sull'integrazione tra servizi sociali e sanitari, consente di superare la frammentazione degli interventi e di promuovere una presa in carico attenta alla persona nella sua globalità.

Nel corso dell'incontro, la dott.ssa Vittoria Vardè, psicologa e psicoterapeuta, ha approfondito l'approccio biopsicosociale alla salute, evidenziando come la cura della persona non possa prescindere dall'attenzione alla dimensione emotiva, alle relazioni e al contesto di vita.

Le ostetriche Cristina Zappia e Lavinia Agrillo hanno richiamato l'importanza dell'informazione, della conoscenza del proprio corpo e della prevenzione, valorizzando la consapevolezza personale, il dialogo con i professionisti sanitari e l'attenzione ai segnali che possono richiedere approfondimenti clinici.

La mattinata è proseguita con momenti informativi e laboratoriali, dedicati alla salute femminile, all'ascolto del corpo e alla cura di sé, favorendo il confronto diretto tra professioniste e partecipanti.

La collaborazione tra ATS di Polistena e ASP di Reggio Calabria continua così a tradursi in servizi e opportunità concrete per il territorio, attraverso un modello integrato che pone al centro la persona, la famiglia e la comunità.