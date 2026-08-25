Il Console onorario Domenico Naccari incontra il sindaco Giovanni Calabria e l’assessore Lucia Muscari: tra le prospettive il dialogo tra Gioia Tauro e Tanger Med, il gemellaggio con Settat e il rilancio di «Ponti del Sud»

Si è svolto oggi un incontro istituzionale tra il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, Avv. Domenico Naccari, e la nuova Amministrazione comunale di Palmi, rappresentata dal Sindaco, dott. Giovanni Calabria, e dall'Assessore ai Lavori Pubblici, dott.ssa Lucia Muscari.

All'incontro ha preso parte anche l'Avv. Giuseppe Saletta, consulente giuridico del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria.

Il confronto, cordiale e particolarmente proficuo, ha consentito di fare il punto sulle numerose attività già realizzate dal Consolato sul territorio e, soprattutto, di approfondire le prospettive di collaborazione tra la nuova Amministrazione comunale, il Consolato e le istituzioni marocchine.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata al gemellaggio in corso tra l'Ordine degli Avvocati di Palmi e quello di Settat, iniziativa che può rappresentare un'importante occasione di confronto professionale, culturale e giuridico e dalla quale potranno svilupparsi ulteriori forme di cooperazione tra i due territori.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle potenzialità dei rapporti tra il porto di Gioia Tauro e Tanger Med, due grandi infrastrutture strategiche poste sulle sponde del Mediterraneo. Il rafforzamento delle relazioni tra Calabria e Marocco, anche sul piano economico, commerciale e logistico, può infatti aprire nuove opportunità per entrambi i territori.

Nel corso dell'incontro è stata inoltre sottolineata la significativa presenza della comunità marocchina in Calabria, composta da circa 15.000 persone, una realtà ormai profondamente inserita nel tessuto sociale e produttivo regionale e che costituisce un naturale ponte umano e culturale tra la Calabria e il Regno del Marocco.

Si è parlato anche dell'esperienza di «Ponti del Sud», l'iniziativa realizzata a Palmi lo scorso anno e dedicata al dialogo, all'integrazione e alla conoscenza reciproca. È stata prospettata la possibilità di riproporre l'evento il prossimo anno, ampliandone contenuti e partecipazione e coinvolgendo la nuova Amministrazione comunale attraverso il patrocinio e una collaborazione istituzionale.

Un ulteriore tema di confronto ha riguardato il dialogo interreligioso, considerato uno strumento essenziale per favorire conoscenza, rispetto reciproco e convivenza. Una riflessione che assume particolare significato anche alla luce del recente messaggio del Santo Padre, con il suo richiamo alla pace, all'incontro e alla costruzione di ponti tra persone e popoli.

«L'incontro di oggi – ha dichiarato il Console Naccari – conferma la volontà di proseguire e rafforzare un percorso che in questi anni ha consentito di costruire relazioni concrete tra la Calabria e il Marocco. Palmi può svolgere un ruolo importante in questo processo, attraverso la cultura, le professioni, il dialogo interreligioso e le opportunità economiche che il Mediterraneo offre. Ringrazio il sindaco Giovanni Calabria e l'assessore Lucia Muscari per l'attenzione e la disponibilità manifestate e per la volontà di guardare insieme a nuove iniziative».

L'incontro si è concluso con l'impegno a mantenere un rapporto stabile di collaborazione istituzionale, sviluppando nei prossimi mesi iniziative capaci di rafforzare ulteriormente i legami tra Palmi, la Calabria e il Marocco, nel segno del dialogo, della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.