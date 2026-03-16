Un’intera giornata di preghiera e riflessione nella parrocchia Maria Santissima del Rosario dei Frati Minori Conventuali per ricordare il passaggio terreno del Santo di Assisi

Un momento di intensa spiritualità e di profonda memoria francescana attende la comunità palmese. Martedì 17 marzo la Parrocchia Maria Santissima del Rosario dei Frati Minori Conventuali ospiterà la peregrinatio della reliquia della Terra del Transito del Serafico Padre San Francesco d’Assisi, evento inserito nelle celebrazioni per l’800° anniversario del transito del Santo di Assisi.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di preghiera e riflessione per i fedeli, chiamati a riscoprire la figura di San Francesco non solo come fondatore di un ordine religioso, ma come testimone radicale di Vangelo, di fraternità e di pace.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 16.00 con l’arrivo della reliquia e la preghiera di accoglienza. Un momento semplice ma carico di significato simbolico: la terra proveniente dal luogo del transito di San Francesco richiama infatti l’ultimo passaggio terreno del Santo, avvenuto ad Assisi nel 1226, e invita i fedeli a contemplare la sua testimonianza di vita evangelica.

Alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Alberti, vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, che guiderà la comunità nella meditazione sul messaggio spirituale francescano, ancora oggi capace di parlare con forza al nostro tempo.

La giornata proseguirà alle ore 21.00 con una veglia di preghiera con adorazione eucaristica, occasione di raccoglimento e contemplazione davanti al Santissimo Sacramento, nel solco della tradizione francescana che pone al centro l’incontro personale con Cristo.

Le celebrazioni si concluderanno mercoledì 18 marzo alle ore 7.30 con la Santa Messa, le Lodi mattutine e la partenza della reliquia, che proseguirà il suo cammino di peregrinazione.

L’arrivo della reliquia si inserisce nel più ampio cammino spirituale che la comunità francescana sta vivendo in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, un anniversario che invita credenti e non credenti a tornare al cuore del suo messaggio: la semplicità evangelica, la fraternità universale e il rispetto per il creato.

Per la città di Palmi e per tutta la comunità diocesana si tratta dunque di un appuntamento che unisce memoria, fede e partecipazione, nel segno di una figura che, a otto secoli di distanza, continua a indicare una strada di umanità e di speranza.