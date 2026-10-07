Il primo cittadino: «Chi venerdì mattina arriverà prima sul posto, si presenterà a me alle 5:30 e mi batterà un cinque avrà questo compito speciale»

«Chi taglierà il nastro sul ponte Calopinace? Non io, non un’autorità. Lo taglierà un ragazzo o una ragazza di Reggio Calabria. O, perché no, magari un gruppo». A lanciare la challenge attraverso i propri canali social è stato il sindaco Francesco Cannizzaro.



«Come stabilirlo? Niente prenotazioni. Niente candidature. Niente inviti speciali. Solo chi sceglie di esserci. Chi venerdì mattina arriverà prima sul posto, si presenterà a me alle 5:30 e mi batterà un cinque avrà questo compito speciale, entrando di diritto in questo piccolo pezzo di storia di Reggio Calabria, e magari riceverà anche un premio» ha concluso il primo cittadino.