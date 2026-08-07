L’annuncio del sindaco Cannizzaro sui social: «Ho scelto il migliore»
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Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha firmato il decreto di nomina del nuovo direttore generale del Comune. Si tratta dell’ingegnere Giovanni Laganà. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso i suoi canali social.
«Sono molto soddisfatto – ha affermato Cannizzaro - l’8 luglio l’ente ha pubblicato l’avviso di partecipazione all’incarico, sono pervenute 23 domande, un numero importante che certifica come il nostro Comune grazia a una nuova stagione politica sia molto attrattivo. Ho scelto il migliore, è un uomo, figlio di questa terra, che si è formato a Reggio, poi è andato fuori, ha arricchito la sua professionalità, ed è già stato capo dipartimento di Anas Calabria e già direttore generale della Regione».