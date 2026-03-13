Coinvolti anche Gioia Tauro, San Ferdinando, Melicuccà, Palmi, Seminara e Rizziconi. Definite le linee di intervento su Fondo Povertà, Fondo regionale e Fondo nazionale per rafforzare i servizi rivolti alle persone più fragili.

Rosarno si conferma cabina di regia della programmazione sociale dell’Ambito Territoriale Sociale 2, coordinando un percorso che punta a rafforzare il sistema dei servizi e a dare risposte più efficaci alle fasce più fragili della popolazione. Il Comune, in qualità di ente capofila dell’ATS 2, ha promosso e coordinato l’incontro con i Comuni di Gioia Tauro, San Ferdinando, Melicuccà, Palmi, Seminara e Rizziconi, definendo una strategia condivisa sulle politiche sociali del territorio.

Al centro della riunione la programmazione delle risorse assegnate dalla Regione Calabria, che ammontano complessivamente a 2.240.750,61 euro nell’ambito del Fondo Povertà: 1.132.761,33 euro per il 2024 e 1.107.989,28 euro per il 2025. Nel corso dell’incontro sono state inoltre delineate le linee di utilizzo relative al Fondo regionale per le politiche sociali 2026 e al Fondo nazionale per le politiche sociali 2025.

La pianificazione approvata guarda al rafforzamento strutturale dei servizi sociali territoriali, con una serie di interventi mirati: dal potenziamento del Servizio sociale professionale all’attivazione di tirocini di inclusione sociale, fino al rafforzamento dell’assistenza domiciliare socio-assistenziale. Previsti anche interventi di sostegno alla genitorialità, servizi di mediazione familiare, il consolidamento del segretariato sociale e del Pronto intervento sociale.

Una particolare attenzione sarà riservata anche ai Progetti utili alla collettività, i cosiddetti Puc, considerati uno strumento importante per favorire partecipazione attiva e reinserimento sociale delle persone in condizione di fragilità.

L’intero Ambito ha approvato all’unanimità l’indirizzo strategico indicato dall’amministrazione comunale di Rosarno, condividendo la programmazione tecnica predisposta dall’Ufficio di Piano diretto dalla dottoressa Maria Grazia Elia.

«Il Comune di Rosarno – ha dichiarato il sindaco Pasquale Cutrì – conferma il proprio ruolo di punto di riferimento nella costruzione di un sistema di servizi sociali più equo, accessibile e in grado di rispondere con tempestività alle esigenze delle persone più fragili. Come amministrazione comunale continueremo a lavorare con determinazione per promuovere politiche sociali orientate all’inclusione e alla solidarietà, consolidando un modello territoriale sempre più vicino ai cittadini».

L’amministrazione comunale ha infine rivolto un ringraziamento a tutti i Comuni dell’Ambito per la sensibilità dimostrata su temi di forte impatto sociale, ribadendo la volontà di proseguire su una linea condivisa capace di trasformare la programmazione in interventi concreti per il territorio.