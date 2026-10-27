L'Europa ha la voce dei nostri studenti: l'IIS Raffaele Piria Rosarno confermato Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo.

Soltanto tre scuole in tutta la Calabria stanno proseguendo il percorso di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo e fra queste l'Istituto d'Istruzione Superiore Piria di Rosarno, magistralmente guidato dalla Dirigente Mariarosaria Russo, che quest'anno rinnova il proprio impegno con le classi del Liceo Scientifico 5B indirizzo Scienze applicate e 5E ordinamento. Il programma EPAS (European Parliament Ambassador School), promosso dal Parlamento Europeo, ha l'obiettivo di far conoscere ai giovani le istituzioni dell'Unione, i valori su cui si fonda e le opportunità che offre. Si tratta di un percorso attivo in cui sono gli studenti stessi a diventare protagonisti e divulgatori svolgendo il ruolo di Ambasciatori Junior. Il loro compito sarà portare l'Europa fuori dalle proprie aule e, con un effetto a cascata, organizzeranno incontri rivolti ai compagni delle altre classi dell'Istituto, quali cittadini europei attivi e consapevoli e secondo la metodologia peer education.

Come funziona il Parlamento Europeo? Chi lo elegge, e cosa decide? Perché votare alle elezioni europee riguarda anche la vita di uno studente calabrese? A queste domande risponderanno ragazzi di diciotto anni, con il linguaggio diretto ed efficace di chi parla ai teenagers. Una formula che trasforma l'apprendimento in condivisione e fa crescere, insieme, chi spiega e chi ascolta.

Il cuore del lavoro di quest'anno è un progetto ambizioso: la Costituzione Rosa europea, un documento dedicato alle donne. Gli studenti stanno studiando i principi dell'Unione in materia di parità di genere e, a partire da questi, stanno elaborando articoli e proposte su temi come pari opportunità nel lavoro, contrasto alla violenza di genere, accesso delle ragazze alle carriere scientifiche, rappresentanza politica. Un lavoro che unisce ricerca, confronto e scrittura, e che chiede ai giovani medesimi di immaginare l'Europa che vorrebbero: più giusta, più equa, capace di valorizzare il talento di tutte e di tutti.

A guidare il percorso saranno le due Ambasciatrici Senior: la Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo e la prof.ssa Eleonora Contartese, docente di Lingua inglese, da decenni impegnata nella promozione degli standard qualitativi dell’Europa dei popoli e delle culture.

Orgogliosa la Dirigente: «Essere fra le tre scuole calabresi che proseguono il percorso EPAS è un riconoscimento importante del lavoro svolto dalla nostra scuola, presidio di cittadinanza europea sul territorio. Sono particolarmente fiera che i ragazzi abbiano scelto di dedicarsi ai diritti delle donne: è il segno di una generazione attenta, sensibile, pronta a costruire un futuro migliore. Il fatto che saranno loro stessi a formare i compagni rende questo progetto ancora più prezioso per l'intera comunità scolastica. All’incontro del 16 ottobre «Esperienza Europa - David Sassoli» abbiamo avuto il privilegio di ascoltare le indicazioni della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, orgogliosa della partecipazione attiva delle scuole e degli studenti».

Le fa eco la professoressa del Dipartimento di Lingue: «L'Europa non è qualcosa di lontano: è la possibilità di studiare all'estero, di lavorare in un altro Paese, di sentirsi parte di una comunità di oltre quattrocento milioni di cittadini. Come Ambasciatori Junior, i nostri studenti impareranno a comunicare questi valori, anche in lingua straniera, e a farsi portavoce di idee concrete. Lavorare alla Costituzione Rosa significa riflettere sui diritti, sul linguaggio e sulla parità: è educazione alla cittadinanza nel senso più pieno».