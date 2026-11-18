L’Auditorium del Liceo Scientifico «Raffaele Piria» di Rosarno, diretto dalla DS prof.ssa Mariarosaria Russo, ha ospitato l’incontro «Racconti dalla frontiera» di Francesco Piobbichi, un appuntamento che rientra nel programma del Rosarno Film Festival «Fuori dal Ghetto» dedicato agli studenti delle classi del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico. Accompagnato dalla prof.ssa Antonella Belfiore e dai mediatori culturali Pape e Ibrahima, Piobbichi, partendo dalle sue tavole da cui traspare un’umanità sprofondata e irretita tra le trame di una rete metallica che trattiene anime trasfigurate dalla matita del disegnatore in piume, ha avuto l’occasione di dialogare direttamente con gli studenti e i docenti, accendendo un vivo dibattito sul tema delicato dell’immigrazione e dell’approccio umanitario.

Disegnatore sociale, Piobbichi lavora come operatore nel progetto «Mediterranean Hope» della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), impegnato sui temi dei diritti sociali e dell’antirazzismo. Da anni ha scelto il disegno come strumento di comunicazione, legandolo alle pratiche sociali in cui opera, tanto che le sue tavole sono diventate un racconto che ha attraversato l’Italia, nei luoghi più diversi, mettendo sempre al centro la frontiera e le persone che la attraversano.

Il Rosarno Film Festival «Fuori dal Ghetto» è promosso da Mediterranean Hope – FCEI e dalla Rete Comunità Solidali, insieme a S.O.S. Rosarno, Sea Watch, ResQ e Campagne Aperte, con il patrocinio di numerosi Comuni della Piana e non solo, tra cui Rosarno, San Ferdinando, Palmi, Cinquefrondi e Camini. Proiezioni, incontri, musica e presentazioni di libri compongono un calendario che dalla Calabria si estende a molte altre regioni italiane, con un filo conduttore preciso: la libertà di movimento e la lotta allo sfruttamento dei lavoratori.

Cuore del festival è il concorso di cortometraggi «Corti Fuori dal Ghetto», la cui giuria è composta da studenti di diverse scuole del territorio e da lavoratori braccianti. Anche gli studenti del «Piria» sono coinvolti direttamente nel ruolo di giurati. L’incontro con Piobbichi fa parte del percorso di preparazione curato dalla prof.ssa Saveria Violi e dalla prof.ssa Mattia Milea, che proseguono sul solco della prof.ssa Grace D’Agata, da anni impegnata nella formazione dei giovani di Rosarno e curatrice dell’iniziativa. Si tratta di un’occasione per riflettere sui temi dell’accoglienza, delle migrazioni e dei diritti umani attraverso il linguaggio del disegno, del cinema e del racconto, e per guardare i cortometraggi in concorso con occhi più consapevoli.

L’iniziativa si inserisce nel lungo impegno dell’IIS «R. Piria», guidato dalla Dirigente prof.ssa Mariarosaria Russo, sul fronte dell’integrazione: dai corsi di italiano L2 alle certificazioni CILS e DITALS in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, fino all’accompagnamento degli studenti stranieri verso il diploma e il lavoro. In un territorio come quello della Piana di Gioia Tauro, dove il tema dei braccianti e degli insediamenti informali è parte della realtà quotidiana, ascoltare chi la frontiera la racconta ogni giorno significa per i ragazzi trasformare una notizia in una storia, e una storia in consapevolezza. Perché uscire dal ghetto comincia, prima di tutto, dallo sguardo.