Il sindaco di San Ferdinando Gianluca Gaetano ha conferito un Riconoscimento Onorario al prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, nell’ambito della tre giorni di “Calabria in Sviluppo”.

Il tributo riconosciuto al Prefetto è diventata una significativa (ed emozionante) aggiunta alla consegna dell’annuale Premio "San Ferdinando Stelle Sviluppo Del Sud" a padre Enzo Fortunato, frate francescano punto di riferimento per la divulgazione pastorale e volto noto di Rai1.

Molto eloquenti e sentite le motivazioni del riconoscimento che il rappresentante territoriale del Governo ha ricevuto tra gli applausi, e che il primo cittadino ha letto di fronte ad un’ampia platea formata anche dai vertici provinciali delle forze dell’ordine e da nutrita rappresentanza civica e istituzionale. «Per l’encomiabile contributo alla nobilitazione del territorio, prestato con alto senso dello Stato, sommo spirito di servizio e spiccata sensibilità verso le implicazioni civiche e sociali di ogni azione intrapresa. Con la riconoscenza dell’intera comunità cittadina».

Il prefetto Vaccaro, che nel portare i saluti nella manifestazione che il Comune per il secondo anno organizza con la Fondazione ITS M.A.SK. Academy e Confindustria ha sottolineato l’importanza della collaborazione fra istituzioni, ha ringraziato per l’onorificenza la cui attribuzione ha preceduto la consegna dei premi a padre Enzo Fortunato, al giornalista del TG1 Marco Frittella - adesso direttore di "Make Different Magazine" e all’imprenditore Cosimo Bardascino.

Nella manifestazione dedicata alle opportunità offerte ai giovani nel campo della formazione professionale qualificata, e che quest’anno si è svolta tra San Ferdinando e Reggio Calabria, il Comune ha poi proceduto con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Cannata, rettore dell’università Mercatorum – alla presenza dell’assessore regionale Eulalia Micheli – e spazio è stato dedicato anche alla consegna di un riconoscimento al Segretario Generale dell’Ente, Maria Alati.