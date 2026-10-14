Il lavoro nell’ambito delle iniziative finalizzate per commemorare il 70° anniversario della morte
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La Regione Calabria attraverso “Calabria Film Commission” ha comunicato l’intendimento di finanziare la realizzazione di un Murales dedicato a Corrado Alvaro a San Luca, nell’ambito delle iniziative finalizzate per commemorare il 70° anniversario della morte.
A tal proposito il responsabile di Calabria Film Commission ha formalmente richiesto la indicazione di idoneo manufatto su cui un esperto di rilievo internazionale riprodurrà l’immagine di Corrado Alvaro.
Dopo un veloce approfondimento circa i siti sul territorio verificati si è convenuto di indicare la facciata dell’Istituto Comprensivo Alvaro, immediatamente visibile per chi, cittadini, pellegrini, sale da Corso Alvaro in direzione Comune.